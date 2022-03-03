南投國姓鄉代詐2450元出席費被判緩刑 妻子不排除代夫出征

南投縣國姓鄉代劉昌坤因詐領出席費被南投地院判緩刑5年，要向公庫支付20萬元；褫奪公權2年。（記者陳鳳麗攝）

2022/03/03 16:36

〔記者陳鳳麗／南投報導〕連任6屆南投縣國姓鄉民代表劉昌坤，被檢舉未出席鄉代會臨時會卻簽到詐領出席費2450元，南投地院將他以貪污治罪條例的利用職務上機會詐得財物罪名，判處1年10月有期徒刑，緩刑5年，要向公庫支付20萬元；褫奪公權2年。

劉昌坤表示，該判決太重將會上訴，自己並無意詐預出席費，當天是南下參訪農業，且2450元也繳回，若官司無法在8月登記時結束，將由太太范玉秀代替參選鄉代，繼續為民眾服務。

南投地院判決書指出，國姓鄉鄉民代表會2020年7月22日至24日召開臨時代表會，擔任鄉代的劉昌坤在7月22日上午，搭乘「國姓鹿遊趣」社團的遊覽車至國姓鄉代表會，在第21屆第8次臨時大會臨時代表會7月22日、7月23日的簽到名冊上簽名後，即與「國姓鹿遊趣」社團共同至屏東縣參訪，7月23日晚間始返回南投，24日才到代表會參與臨時代表會，詐得7月23日的出席費2450元。

判決書也指出，劉昌坤詐得款項2450元，所得財物在5萬以下，又衡酌其犯罪手段尚屬平和，情節尚屬輕微，2450元也繳回，依貪污治罪條例第12條第1項規定，減輕其刑。

劉昌坤得知判決後表示，這是有心人去檢舉，感覺該判決太重，將會提上訴。事實上前年7月22日、23日是因參加中小企業處舉辦的農業產業參訪，因此才會南下屏東，因那2天代表會並沒有開會因此才會先去簽到，24日即到代表會開臨時會。

劉昌坤說，除上訴外，也與妻子范玉秀商量好，若官司無法在今年8月鄉鎮民代表選舉登記前結束，將由長期在梅林社區做長照服務的妻子代替參選鄉民代表。

據了解，劉昌坤是國姓鄉代會最資深的代表，其選區包括大旗、長流、長豐、長福和北港等5個村。

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