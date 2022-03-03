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    首頁　>　南投縣

    大變身!南投河堤變海洋世界 夢幻美呈現防洪減災成果

    南投市軍功堤防彩繪的海洋世界十分活潑、生動。（記者謝介裕攝）

    南投市軍功堤防彩繪的海洋世界十分活潑、生動。（記者謝介裕攝）

    2022/03/03 07:06

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投市樟平溪軍功堤防以「海洋世界」為主題，進行彩繪的長度約100公尺，甫完工立即成為民眾拍照、打卡的熱門景點，置身其中不但讓駕駛民眾有種彷彿行駛在海洋公路般的錯覺，同時五彩繽紛的色彩，還兼具交通安全的警示功能，官民齊心合作呈現的成果，令外界鼓掌叫好又刮目相看﹗

    南投市軍功地區因地勢低窪，每逢豪大雨來襲，引發樟平溪河水暴漲，便易衍生水患，在第3河川局費時費力整治下，近年來水患問題已獲大幅改善，惟一道道形同城牆般的混凝土河堤，不但缺乏美感，且交通事故迭起，卻也成為地方另一個頭痛的難題，幸在立委羅美玲、軍功里長吳安妮等人，積極向第3河局溝通、陳情下，最後官民敲定以彩繪方式對河堤進行改造。

    吳安妮指出，因參與彩繪的民眾均擁有不錯的美術底子，以致從一般的魚蝦、海馬迄難度較高的大章魚、海豚、美人魚等圖騰，也都能一樣畫得栩栩如生，尤其大鯊魚更是立體感十足，一副好像要衝出來覓食的模樣，乍看還真的會讓人誤以為身處海洋世界而嚇出一身冷汗。

    更何況，南投是全台唯一不靠海的縣市，藉著海洋世界的彩繪主題，除了提醒民眾要愛護樟平溪豐富的自然生態外，更要珍惜這得來不易的防洪治理成果，也別具一分教育意義。

    除此，入夜後，汽機車燈光照射在五顏六色的河堤，還增添白天所沒有的反光效果，汽機車擦撞河堤、護岸等設施的意外，也有明顯減少，讓人感受到河堤大變身後帶來的正面效益，進而為地方觀光發展注入一股新活力。

    南投市軍功堤防以海洋世界為彩繪主題，其中的大鯊魚立體效果十足，乍看還會逼真到讓人嚇一跳。（記者謝介裕攝）

    南投市軍功堤防以海洋世界為彩繪主題，其中的大鯊魚立體效果十足，乍看還會逼真到讓人嚇一跳。（記者謝介裕攝）

    南投市軍功堤防以海洋世界為彩繪主題，從海馬到海豚、章魚都栩栩如生。（記者謝介裕攝）

    南投市軍功堤防以海洋世界為彩繪主題，從海馬到海豚、章魚都栩栩如生。（記者謝介裕攝）

    南投市軍功堤防以海洋世界為彩繪主題，在藍天白雲襯托下，令人有置身海洋公路的錯覺，美到十分夢幻。（記者謝介裕攝）

    南投市軍功堤防以海洋世界為彩繪主題，在藍天白雲襯托下，令人有置身海洋公路的錯覺，美到十分夢幻。（記者謝介裕攝）

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