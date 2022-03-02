仁愛鄉長選舉點燃戰火 前鄉長江子信宣布參選

下屆仁愛鄉長選舉，國民黨籍前鄉長江子信率先宣布參選。（資料照）

2022/03/02 16:57

〔記者佟振國／南投報導〕距離九合一選舉已不到9個月，南投縣仁愛鄉下屆鄉長選戰也正式點燃戰火，國民黨籍前鄉長江子信在個人臉書正式宣布投入第19屆鄉長選舉，鄉內也掛出競選看板，成為率先表態參選的第一人，江子信也以多屆鄉長無法任滿，導致鄉親不安為鑑，希望能為仁愛鄉爭取安定、發展的契機。

江子信從事教育工作逾30年，2014年以國小校長身分轉戰政壇，投入第17屆仁愛鄉長選舉，但不敵對手孔文博，但2年後孔因涉及賄選案判決當選無效定讞解職，江子信參與補選當選鄉長，擔任鄉長僅2年多，2018年鄉長選舉不敵目前因案停職的現任鄉長吳文忠，連任失利，經過3年多經營，決定捲土重來。

江子信則是在個人臉書以「為民服務，我江再起」正式宣布投入第19屆鄉長選舉，同時鄉內也掛出競選看板，率先表態參選，江子信指出，先前因為努力不夠，爭取選連任失利，尊重鄉親選擇，也自我深切檢討，這段期間更積極深入基層，傾聽鄉親聲音，不少人對多屆鄉長無法任滿十分憂慮不安。

江子信說，如果一所學校3年換了5位校長，相信家長會擔心孩子的受教權，同理鄉內3年來也換了5位鄉長（包括民選及代理），鄉親也會對此感到憂心不安，因此決定投入鄉長選舉，希望能為仁愛鄉爭取安定、發展的契機。

江子信是國民黨籍，黨內同志是否有意參選，江子信強調不清楚，若出現競爭者，就按黨內的規章程序辦理，一切公平公開。

江子信在個人臉書發表參選宣言，正式投入第19屆仁愛鄉長選舉。（擷自江子信臉書）

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