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    改善「蜂猴擾民」 日月潭捨陸建第2條水上自行車道

    日月潭向山水上自行車道風景優美，係國人最愛的自行車路線之一。（記者謝介裕攝）

    日月潭向山水上自行車道風景優美，係國人最愛的自行車路線之一。（記者謝介裕攝）

    2022/03/02 14:36

    〔記者謝介裕／南投報導〕改善虎頭蜂、台灣獼猴「蜂猴擾民」問題，日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）再發揮奇招，決定在日月潭既有的陸地自行車道路線，另闢建1條名為「伊達邵至纜車站自行車道串聯工程」的水上自行車道，並公告3月1日起至12月31日期間，此自行車道路線因施工封閉，禁止遊客進入，呼籲大家遵守，避免意外發生。

    日月潭環湖自行車道長達30公里之遠，其中，擁有唯一水上自行車道設施的向山路段，不但深受遊客喜愛，甚至還曾獲美國CNN評選為全球10大最美自行車道的殊榮，因此，沿著潭邊建造的伊達邵至纜車站路線，近年來因遊客被蜂螫、獼猴擋路乞食等意外事件頻傳，日管處經再三討論、評估後，遂決定斥資7000餘萬元經費，再打造1條長約600公尺的水上自行車道。

    日管處說，伊達邵至纜車站的水上自行車道工程，因已完成發包，承包商也隨時可能進場施工，為避免衍生不必要的枝節，在施工的7個月期間，該自行車道路線全部都不對外開放，且會連同邊坡落石、鋪面凹凸不平等問題一併改善。

    不過，為減少對民眾休閒旅遊的影響，該處一定會鞭策承包商加快施工腳步，屆時，完工後，不但可與向山水上自行車道相互輝映，成為日月潭一大景觀亮點，同時因與陸地有一大段距離，「蜂猴擾民」問題，也可望迎刃獲解，進而讓遊客安全及遊憩品質有更好的保障，值得大家拭目以待。

    日月潭伊達邵至纜車站的自行車道路線，因日管處發包施工封閉，禁止遊客進入。（記者謝介裕攝）

    日月潭伊達邵至纜車站的自行車道路線，因日管處發包施工封閉，禁止遊客進入。（記者謝介裕攝）

    日管處公告日月潭伊達邵至纜車站的自行車道路線，因施工封閉到今年12月31日情形。（記者謝介裕攝）

    日管處公告日月潭伊達邵至纜車站的自行車道路線，因施工封閉到今年12月31日情形。（記者謝介裕攝）

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