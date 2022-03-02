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    首頁　>　南投縣

    草屯公有市場地下一樓停車場 今起試營運

    千呼萬喚下，草屯鎮公有市場地下一樓停車場，2日終於開放試營運。（草屯鎮公所提供）

    千呼萬喚下，草屯鎮公有市場地下一樓停車場，2日終於開放試營運。（草屯鎮公所提供）

    2022/03/02 12:03

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕興建20年的南投縣草屯鎮公有市場大樓，地下1、2樓停車場，前年12月停止營業進行改善工程，原本預定半年完工，但到上月仍未完工，民眾聲聲催促下，草屯鎮公所通過消防安檢，地下1樓平面式停車格今天開始試營運，該期間免費停車。草屯鎮公所表示，目前還有停車場證變更程序還在進行，但不影響車輛停放，該停車可停放40多部汽車，至於地下2樓停車場尚未施工，因此並未開放。

    2003年興建完成的草屯鎮公有市場大樓，地下1、2樓停車場2004年啟用，當初採機械式停車位設計，空間小且不好停，不受民眾青睬，加上停車場動線不好，燈光照明也昏暗，民眾停車的意願不高。草屯鎮公所經鎮民多次反映後，前年12月停止營業，準備用半年時間進行改善工程，但到上月仍未完工，公所在上月中旬表示，主要問題卡在消防設施尚未檢查通過。

    經過半個月的時間，該地下1樓停車場已通過消防安檢，停車格工程也驗收完畢，草屯鎮公所趕在今天開放試營運，試營運期間免費供停車使用。

    鎮公所表示，該停車場的原機械性停車位要向交通部停報廢，過程需要時間，而現在在申請停車證變更，將原來的機械式停車格變更為平面式停車格，但該程序進行中不影響試營運。

    草屯鎮公有市場地下一樓停車場，通過消防安檢，2日起平面式停車場試營運，有40多個停車格可使用。（草屯鎮公所提供）

    草屯鎮公有市場地下一樓停車場，通過消防安檢，2日起平面式停車場試營運，有40多個停車格可使用。（草屯鎮公所提供）

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