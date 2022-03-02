玉山山屋僅5座有「救命水」 玉管處：登山做好飲用水計畫

玉管處公告玉山園區水情資料，顯示絕大多數山屋蓄水量偏少不足。（玉管處提供）

2022/03/02 09:55

〔記者謝介裕／南投報導〕山友注意了，據玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）統計，玉山園區可供民眾遮風避雨的山屋，總共有16座，迄2月底止，山友口中的「救命水」，僅有5座山屋的蓄水量充足，呼籲民眾上山前一定要做好飲用水計畫，避免無水可用危及生命安全。

玉管處說，玉山群峰包括玉山主峰、前峰、西峰、北峰、東峰、北北峰、南峰、鹿山、東小南山、小南山、南玉山等11連峰，其排列是以玉山主峰為中心成雙十字狀交叉分布，除了北北峰及小南山以外，其餘皆是百岳名山，尤其，玉山主峰線更是熱門的登山路線。

不過，園區內山屋蓄水塔都是以收集降雨的集水設施蓄水而來，以供山友做為避難用水，也就是山友間私下戲稱避免渴死的「救命水」，但入冬以來，久旱少雨，玉山主峰線的圓峰山屋蓄水塔已經乾枯見底，欲前往的山友記得要在唯一提供食宿的排雲山莊做好取水、背水的準備。

除此，從中央金礦山、白洋金礦山、大水窟山、馬博、馬利加南迄馬布谷、轆轆谷、塔芬谷等山屋，蓄水量不是偏少不足，就是處於不明的狀態，僅排雲山莊、拉庫音溪、瓦拉米、抱崖及大分等5處山屋蓄水量還算充沛。

因此，玉管處提醒民眾在登山前，務必做好飲用水計畫，包括屬於沒有山屋或蓄水塔的無水區域，也一定要預先取得取水點之路徑、水量大小等資訊，同時因玉管處人力有限，也希望山友能主動協助回報園區內各山屋水塔蓄水量情形及實際可取水的詳細地點，以便隨時更新資訊嘉惠其他山友，共為登山安全盡分心力。

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