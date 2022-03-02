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    首頁　>　南投縣

    聰明！蜂鷹家族逐蜂箱而居 大啖蜂蜜、蜂蛹全都錄

    在養蜂場「內用」還不夠，蜂鷹的爪下還有一塊似蜂蠟物，直接帶走。（陳怡真提供）

    在養蜂場「內用」還不夠，蜂鷹的爪下還有一塊似蜂蠟物，直接帶走。（陳怡真提供）

    2022/03/02 09:02

    〔記者佟振國／南投報導〕一般民眾見到成群的蜂類總是會心驚驚，但對蜂鷹而言宛如美食當前，南投縣埔里鎮近郊淺山的養蜂場，近幾年就常有蜂鷹家族來報到，在天空盤旋或棲息樹梢，趁蜂農不注意就悄悄降落「偷襲」，啄食割除淘汰蜂巢片內的蜜蜂幼蟲及蛹，稍有動靜，警覺性高的蜂鷹又迅速飛離，難得畫面也被愛鳥民眾拍下，直呼能近距離觀察到牠們真的太開心了！

    埔里鎮大成國中家長會長陳怡真關心埔里的生態環境，假日也經常帶著孩子到埔里近郊觀察、拍攝生態，去年在桃米生態村外拍時，發現對面的山頭、天空有鷹群盤旋，決定一探究竟，才知道鷹群盤旋的下方是「蜜蜂王國」養蜂場，視力極佳的牠們原來是在伺機覓食。

    陳怡真表示，之前幾次都只能看到蜂鷹盤旋天空或盤踞樹梢的身影，前幾天總算見到牠們下來覓食的畫面，當時有3隻下來覓食，樹上還有3隻，以及天空盤旋的2隻，數量還不少。

    蜂鷹有時在地面，有時停在蜂箱上，完全不怕成群飛舞的蜜蜂，低頭啄食蜂農定期清除淘汰的巢片，裡面有牠們最愛的蜂蜜、幼蟲及蜂蛹，內用還不夠，有時爪子還會抓起整塊的蜂蠟外帶繼續享用。

    養蜂場員工表示，蜂箱需要定期保養維護，若有汰除的巢片，附近山區眼尖的蜂鷹就來報到，老板則是佛心不驅趕，但也不准刻意餵食，就順其自然，一般蜂鷹的警覺性還是很高，周邊稍有人員走動或是聲響，還是會迅速飛離，也引起愛鳥民眾的注意。

    蜂鷹的警覺性高，不時注意周遭的動態。（陳怡真提供）

    蜂鷹的警覺性高，不時注意周遭的動態。（陳怡真提供）

    蜂鷹也會站在蜂箱上等待機會。（陳怡真提供）

    蜂鷹也會站在蜂箱上等待機會。（陳怡真提供）

    埔里近郊山區養蜂場常有蜂鷹來報到。（陳怡真提供）

    埔里近郊山區養蜂場常有蜂鷹來報到。（陳怡真提供）

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