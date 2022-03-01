國姓鄉長壽橋將重建 替代道路舊台14線先截彎取直

國姓鄉北山村台14線中潭公路長壽橋是往返埔里、國姓重要橋梁。（記者佟振國攝）

2022/03/01 17:45

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉北山村台14線中潭公路重要橋梁長壽橋預計7月封閉重建，工期預估長達1年半，所有車輛必須改道村內舊台14線，有2處S型彎道，路況不佳，村民憂心行車安全，公路總局2區工程處則規劃截彎取直改善工程，完成改善後，長壽橋才會展開重建。

國姓鄉北山村台14線長壽橋是往返國姓、埔里要道，鄰近國道6號北山交流道，也是聯繫國道重要橋梁。但是橫跨南港溪的長壽橋已不符現有河川治理線標準，橋基長年沖刷裸露，公路總局決定重建，近期招標，預計7月動工，工期預估要1年半。

屆時所有車輛須改道北山村中正路4段，即早期舊台14線，但雙向只有各1個車道，還有2處S型髮夾彎，大型車輛行駛及會車困難，更有安全疑慮，居民陳情要求改善。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧邀公路總局2區工程處、南投工務段召開長壽橋替代道路改善工程說明會，國姓鄉長丘埔生說，中正路4段是北山村最熱鬧的地方，附近有國中、小學、市集，連續彎道對通勤上班上學的鄉民來說十分危險。

2工處副處長傅立祥說，替代道路改善工程將改變道路中心線，須遷移路邊電線桿、路燈，打除部分擋土牆，改設新型L型擋土牆，截彎取直後，行車安全及視線均會大幅提升。

蔡培慧則要求公路總局本週內完成評估後就儘速改善，給國姓鄉親及所有用路人一條安全回家的路，公路總局也允諾替代道路完成改善後，才會進行橋梁重建工程。

國姓鄉北山村中正路4段有連續彎道，影響行車安全，在做為長壽橋重建期間的替代道路前必須完成改善。（記者佟振國攝）

橫跨南港溪的長壽橋河川治理線寬度不足，橋基長年沖刷，預計7月重建。（記者佟振國攝）

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左）關心國姓鄉長壽橋重建後替代道路路況改善規劃。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法