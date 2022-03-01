南投草坪頭櫻花季受寒流雨害 賞櫻遊客未破10萬

南投信義鄉草坪頭櫻花季，花季後段受寒流陰雨影響，提前在228結束，雖遊客未破10萬大關，但收入也逼近500萬元。（記者劉濱銓翻攝）

2022/03/01 16:26

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉草坪頭櫻花季，原訂從1月21日至3月6日結束，惟花季後段受寒流雨害影響，不僅遊客銳減，花期也提早一週至228結束，好在連假再掀賞櫻高峰，雖今年遊客未破10萬大關，但清潔費收入也逼近500萬元，信義鄉公所未來將運用賞櫻收入，投入經費改善當地步道與周邊設施，提升賞花品質。

信義鄉公所指出，今年草坪頭櫻花季原定3月6日結束，但2月下旬受寒流陰雨影響，不少花朵都被雨打落，天氣不佳也使入園遊客銳減，之後考量園區整體花況，決定提前一週在228就結束花季，之後入園不再收清潔費。

雖然寒流一度造成人潮衰退，但228連假天氣轉晴，也吸引不少遊客賞櫻，也算是帶起一波高峰，即便今年賞櫻人數未破10萬大關，但收入也逼近500萬元，成績還算可以接受。

信義鄉長全志堅指出，今年賞櫻特別規劃大型停車場與接駁車，紓解大批賞櫻車潮，並派出工作人員交管與清潔維護，賞櫻收入足以支應營運成本，未來也會用來維護園區環境，預計投入百萬元，並持續爭取經費，改善步道水溝蓋，與加強櫻花栽種、修剪，有關電桿地下化也會持續與台電溝通，盼能營造更舒適的賞櫻環境。

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