一只公文防疫急轉彎 南投教師上課可免戴口罩

南投縣教師及學生均已養成上課戴好口罩的防疫習慣。（記者謝介裕攝）

2022/03/01 16:32

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣包括4所分校在內計有141所國小及32所國中，老師上課可否比照演講者免戴口罩?今日上午南投縣政府教育處仍要求不可脫罩，但下午2時許接獲教育部「講課可免戴口罩」的新指引後，也立即調整防疫作法，通函縣內各國中小學校，即日起上課可免戴口罩。

南投縣教育處副處長王淑玲說，之前中央流行疫情指揮中心宣布，包括直播、錄影、主持、演講等談話性質工作，今日起也可免戴口罩，但因未就教師部分特別說明，也令家長們十分關心。

由於此疑惑並非僅止於南投教育界，其他縣市也面臨相同問題，加上本報披露，更令教育單位重視，以致南投縣政府教育處接獲中央新的指引公文後，也立即進行滾動式檢討，重新函文各校上課可免戴口罩的新規定。

不過，教育處強調，疫情發生以來，國中小等各級學校的老師，也都已養成戴口罩上課的好習慣，如今「講課」雖已獲中央鬆綁不用戴口罩，但也提醒老師要隨時注意自己身體狀況，假使有感冒、流鼻涕等症狀，就算不是感染新冠肺炎，也最好能戴口罩，做好防疫的好榜樣。

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