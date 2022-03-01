為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    早睡愛運動、不補習 中興高中林穎軒、旭光高中江毅軒學測高分

    國立中興高中的林穎軒學測數A考了13級分，4科均在頂標，自然科還滿級分，而他是每晚10時就上床的早睡怪咖。（記者陳鳳麗攝）

    國立中興高中的林穎軒學測數A考了13級分，4科均在頂標，自然科還滿級分，而他是每晚10時就上床的早睡怪咖。（記者陳鳳麗攝）

    2022/03/01 13:35

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕學測成績今天公布，超難的數A頂標僅10級分，國立中興高中學生林穎軒考出13級分，4科54級分的高分，因有校排1%的優勢，以化工系為繁星目標。另南投縣立旭光高中的江毅軒，同樣考出4科54級分的，數A考了11級分，他是該校國中部棄台中一中直升高中部的學生，也就校排前1%，以財務金融系為升學目標。林穎軒和江毅軒都選社區高中、不補習，林更是晚上10點就睡覺，還愛打籃球和跑步，兩人都用實力證明社區高中也可把書唸好。

    中興高中的林穎軒的國文、英文、數A、自然都考出頂標的分數，其中被喻為近年來最難的數A考出13級分，自然科則滿級分，而他是數理班中的黑馬，因為數學和自然科在段考和模擬考都不是班上第一，學測卻高出校內最高，而特別的是他堪稱班上最早睡的學生，每晚10點就上床睡覺。

    林穎軒說，因為國中唸名間鄉的弘明國中，雖家住南投市但規定要住校，不准帶手機，國中不補習且養成早睡和自律習慣，選社區高中就讀，是想省下通車時間多做自己喜歡的事，因為不補習，放學可以先去打籃球、跑步，因國中養成早睡習慣，高中延續早睡習慣，過得很開心。因自己對化學很有興趣，因此大學想唸與化工相關的科系，因校排是前1%，他希望能透過繁星管道選到喜歡的校系。

    同樣考出4科54級分的縣立旭光高中的江毅軒，數A考11級分也是頂標以上的分數。他是該校國中部直升高中部的學生，國中不補習，會考成績可上台中一中，但他決定直升，因為上高中後也不想補習，想省下交通時間唸書和參加喜歡的社團天文社。江毅軒喜歡天文，大學卻想選財務金融科系，該科系也採計數A成績，因此對他頗為有利。

    國中會考成績可上台中一中，但選擇直升南投縣立旭光高中，江毅軒喜歡天文，興趣廣泛，選社區高中且補習，讓他可在唸書之外參加天文社，這次也考出6科皆頂標的好成績。（旭光高中提供）

    國中會考成績可上台中一中，但選擇直升南投縣立旭光高中，江毅軒喜歡天文，興趣廣泛，選社區高中且補習，讓他可在唸書之外參加天文社，這次也考出6科皆頂標的好成績。（旭光高中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    厲害！沒補習數A滿級分 屏東高中大學學測2人59級分
    2022/03/01 13:25

    厲害！沒補習數A滿級分 屏東高中大學學測2人59級分
    學測放榜 嘉義竹崎高中盧鈺潔數B滿級分創校史紀錄
    2022/03/01 13:13

    學測放榜 嘉義竹崎高中盧鈺潔數B滿級分創校史紀錄

    產後體態走山？體雕黑科技重塑A4腰
    超級學霸！今年學測數學A史上最難 她考滿級分進台大數學系
    2022/03/01 12:36

    超級學霸！今年學測數學A史上最難 她考滿級分進台大數學系
    111年學測五標成績出爐 數學A頂標僅10級分
    2022/03/01 09:31

    111年學測五標成績出爐 數學A頂標僅10級分

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播