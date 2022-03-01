早睡愛運動、不補習 中興高中林穎軒、旭光高中江毅軒學測高分

國立中興高中的林穎軒學測數A考了13級分，4科均在頂標，自然科還滿級分，而他是每晚10時就上床的早睡怪咖。（記者陳鳳麗攝）

2022/03/01 13:35

〔記者陳鳳麗／南投報導〕學測成績今天公布，超難的數A頂標僅10級分，國立中興高中學生林穎軒考出13級分，4科54級分的高分，因有校排1%的優勢，以化工系為繁星目標。另南投縣立旭光高中的江毅軒，同樣考出4科54級分的，數A考了11級分，他是該校國中部棄台中一中直升高中部的學生，也就校排前1%，以財務金融系為升學目標。林穎軒和江毅軒都選社區高中、不補習，林更是晚上10點就睡覺，還愛打籃球和跑步，兩人都用實力證明社區高中也可把書唸好。

中興高中的林穎軒的國文、英文、數A、自然都考出頂標的分數，其中被喻為近年來最難的數A考出13級分，自然科則滿級分，而他是數理班中的黑馬，因為數學和自然科在段考和模擬考都不是班上第一，學測卻高出校內最高，而特別的是他堪稱班上最早睡的學生，每晚10點就上床睡覺。

林穎軒說，因為國中唸名間鄉的弘明國中，雖家住南投市但規定要住校，不准帶手機，國中不補習且養成早睡和自律習慣，選社區高中就讀，是想省下通車時間多做自己喜歡的事，因為不補習，放學可以先去打籃球、跑步，因國中養成早睡習慣，高中延續早睡習慣，過得很開心。因自己對化學很有興趣，因此大學想唸與化工相關的科系，因校排是前1%，他希望能透過繁星管道選到喜歡的校系。

同樣考出4科54級分的縣立旭光高中的江毅軒，數A考11級分也是頂標以上的分數。他是該校國中部直升高中部的學生，國中不補習，會考成績可上台中一中，但他決定直升，因為上高中後也不想補習，想省下交通時間唸書和參加喜歡的社團天文社。江毅軒喜歡天文，大學卻想選財務金融科系，該科系也採計數A成績，因此對他頗為有利。

國中會考成績可上台中一中，但選擇直升南投縣立旭光高中，江毅軒喜歡天文，興趣廣泛，選社區高中且補習，讓他可在唸書之外參加天文社，這次也考出6科皆頂標的好成績。（旭光高中提供）

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