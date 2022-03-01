老師比照演講者免戴口罩？ 投縣教育處：仍不可脱罩

南投縣師生在教室戴口罩上課，但防疫鬆綁後，老師上課是否還要戴口罩？令家長們十分關心。（記者謝介裕攝）

2022/03/01 13:29

〔記者謝介裕／南投報導〕隨中央今起鬆綁生活相關防疫規定後，老師上課可不可以免戴口罩也成為南投縣家長們關心校園的話題之一，南投縣政府衛生局及教育處明確表示，因教育部沒有新的指引，所以縣內教師上課時仍必須戴口罩，提醒為人師長者要做好防疫榜樣，以免受罰。

中央流行疫情指揮中心宣布，今起包括直播、錄影、主持、演講等談話性質工作也可免戴口罩，因未進一步說明是否涵蓋教師領域，加上老師在課堂上課，也與演講差不多，以致連老師自己也被搞糊塗了，紛紛致電向衛生單位諮詢。

南投縣衛生局對此事也十分重視，隨即將老師心聲向中央轉達請示，並獲得答覆說，「有新的指引依新的做，沒新的指引按原來做」。

南投縣教育處副處長王淑玲表示，不管疫情有沒有升溫，縣內從幼兒園、國小到國中等各級學校的老師，也都已養成戴口罩上課的好習慣，只是因中央連演講都放寬免戴口罩，基於好奇心才會探詢執教的老師是不是也可比照辦理。

事實上，一般演講的場地都比學校的教室來得寬廣，相對地演講者與聽講者也都能保持一定的社交距離，這與師生之間傳道、受業、解惑的緊密關係，不可相提並論，況且，教育部迄今仍沒有新的指引公布，因此，也再度呼籲老師們必須遵守戴口罩上課的規定，進而引領學生們一起落實防疫工作，保護自己也保護他人。

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