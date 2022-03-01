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    首頁　>　南投縣

    暨大附中原民生高王牧洋數A考12級分 要拚繁星上台大

    大學學測成績公佈，國立暨大附中高王牧洋、張婷、吳永祥（左至右）表現亮眼。（記者佟振國攝）

    大學學測成績公佈，國立暨大附中高王牧洋、張婷、吳永祥（左至右）表現亮眼。（記者佟振國攝）

    2022/03/01 12:35

    〔記者佟振國／南投報導〕大學學測成績今天公佈，有歷年最難考之稱的數學A，頂標才10級分，南投縣埔里鎮國立暨大附中賽德克族原住民同學高王牧洋則是考12級分，自然組4科成績49級分，加上高中3年在校成績在前1％，師長則是鼓勵透過大學繁星計畫爭取國立頂尖大學，他也鎖定台大護理系，立志要當救護病患的醫護人員。

    高王牧洋是賽德克族原住民，國小、國中階段因父親工作緣故在屏東縣完成，高一再搬回埔里，數理方面有突出表現，因此就讀暨大附中數理實驗班，高中成績均在前1％，學測成績4科49級分，其中歷年最難考的數A，頂標僅10級分，他則是考12級分，是全校最高分，但國、英、自然也都是差1級分達頂標，校方認為3前1頂加校排前1％，對爭取大學繁星相當有利。

    高王牧洋說，從小就對醫藥領域極有興趣，目標透過繁星計畫錄取台大護理系，或透過其他升學管道爭取醫學系，希望學有所成能朝小兒專科發展。

    就讀語文實驗班的張婷，學測47級，國文成績達頂標，但高三時成為科技網紅Joeman粉絲，決定大學要跨領域就讀資工系，考量國立清華大學給予學生充分的選課自由，先以繁星申請清大中文系，日後再轉系或加修資工專長，達到跨域學習的目標。

    吳永祥學測則是6科全考，社會組4科47級分、自然組4科41級分，大學想念心理方面相關科系，未來想從事心理諮商或臨床等相關工作。

    暨大附中高王牧洋是賽德克族原住民，這次超難的數學A頂標僅10級分，他考了12級分，自然組4科49級分，加上校排成績前1％，將力拚繁星爭取台大護理系。（記者佟振國攝）

    暨大附中高王牧洋是賽德克族原住民，這次超難的數學A頂標僅10級分，他考了12級分，自然組4科49級分，加上校排成績前1％，將力拚繁星爭取台大護理系。（記者佟振國攝）

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