春雷響壓九災…專家解讀3/5「驚螯」春雷來不來意義

南投縣農友趁24節氣中「雨水」帶來的水氣忙著春耕情形。（記者謝介裕攝）

2022/03/01 12:07

〔記者謝介裕／南投報導〕24節氣代表氣候、溫度、降雨等變化指標，迄今仍深受社會大眾信賴，2022新的一年開春後，前2個節氣「立春」、「雨水」，真的帶來春耕所須水氣，以致第3個節氣「驚蟄」當天能否響起春雷？也格外受到各界關注。

民俗專家廖大乙說，「雨水」節氣前後，全台都是陰雨綿綿的天氣，處處可見稻農展開第一期稻作整地、插秧、播種等情形，但是否能如古人所言「雨水連綿是豐年？」，國曆3月5日「驚蟄」當天春雷有沒有響是重要關鍵，因動物昆蟲自入冬以來即藏伏土中，不飲不食，稱為「蟄」，而所謂的「驚蟄」就是指上天以打雷方式叫醒牠們，意味冬眠時間已結束，須隨著大地回春開始自己應盡崗位及職責。

以人類而言，試想各行各業都好逸惡勞，百業能順暢、經濟能變好？萬事萬物皆同此理，這也就是台語俗諺：「春雷響壓九災、未打雷恁就知（災）」之意，預警意義深遠。

廖大乙進一步表示，驚蟄當天若準確打響春雷，今年一整年風調雨順、國泰民安的機率高，反之，大家便要有做好防災、減災的心理準備，誠如疫情趨緩，今日起防疫大鬆綁，包括火車、高鐵都恢復到過去開放用餐、飲食，但大家仍不可掉以輕心，以免疫情又再度拉警報。

除此，依往年經驗，如果春雷在驚蟄前響起，意味今年雨水會特別多，甚至可能發生水災，反之，便可能鬧旱災，據氣象局預報，近一週將有兩波冷鋒南下，春雷究竟會不會準時在驚蟄當天響起？值得大家拭目以待。

民俗專家廖大乙手持稻穗示意，今年能否風調雨順「驚蟄」當天春雷有沒有響？是一大關鍵。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法