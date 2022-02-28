感人！志工垂降陡峭「垃圾瀑布」 台14線清出500公斤垃圾

南投縣仁愛鄉台14線87K至87.5K下坡邊長年遭棄置垃圾，形成驚人的「垃圾瀑布」。（記者佟振國攝）

2022/02/28 09:58

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉山區道路下邊坡藏有多個驚人的「垃圾瀑布」，財團法人綠色和平基金會與在地南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會、部落居民首次合作，利用228連假進行「進山．淨山」活動，20多名志工涉險垂降至台14線陡峭邊坡撿拾垃圾，地面人員則協助分類打包，一整天共清出逾半噸垃圾，甚至還有浴缸、馬桶、點滴袋與尿袋等大型及具危險性的垃圾，畫面令人怵目驚心。

綠色和平基金會於228假期，延續往年淨山傳統，今年來到長年遭棄置大量垃圾，形成驚人「垃圾瀑布」的仁愛鄉台14線87K至87.5K路段，進行1日淨山，除了25名受過專業垂降訓練的攀爬隊與地面志工，能高生態旅遊協會、部落族人也首次共同參與，總計約50人搶攻「垃圾瀑布」。

志工冒險以繩索垂降至山谷，沿著陡坡撿拾垃圾，地面志工將垃圾逐一分類、記錄、打包，再運下山由仁愛公所清潔隊處理，一整天共清出逾500公斤的垃圾，經過分類計數，可回收垃圾約佔一半。

前3名分別是塑膠包裝1468個19公斤、免洗餐具1167個9公斤、寶特瓶777個24公斤，其他玻璃瓶467個162公斤、鐵鋁罐346個12公斤，至於不可回收多數是家庭垃圾，但也有許多產業開發相關的水泥袋、磁磚和玻璃碎片，也清出浴缸、馬桶，甚至還有點滴袋、尿袋、廢棄針劑等具危險性的醫療廢棄物，令人怵目驚心。

綠色和平專案主任劉羿君表示，志工垂降並不深，但垃圾量比想像多很多，在定點挖了一整天還清不完，因為垃圾已由層層植被覆蓋，腳下踩的全是垃圾而不是土地，隨時會踩空，非常危險。

能高生態旅遊協會顧問邢玉玫也說，台14線沿途有10多處「垃圾瀑布」，主要集中在有腹地可停車處、橋樑溪床以及離部落較遠的三不管地帶等，共通點就是地勢陡峭難以機具清除，只能從源頭加強控管，目前協會與弘光科大合作開發垃圾地圖與手機APP監測系統，也加強部落及學校的環境教育。

協會理事長孔明德指出，部落居民定期會在台14線撿垃圾，但只能在路面，下邊坡的垃圾就無能為力，從垃圾的分類、記錄，多數可能來自鄉內觀光產業或是民眾，大家要檢討。

當地居民陳巧欣、廬山國小學童張馨柔、陳以樂也說，看到很多垃圾覺得很難過，希望遊客不要亂丟垃圾，把垃圾帶回去，也希望部落一起落實垃圾不落地與垃圾減量。

劉羿君強調，台灣花了很大力氣做分類和回收，但「垃圾瀑布」告訴我們，改變舊有的一次性消費模式、從源頭減量才是治本之道，希望政府、企業做好源頭減量，也呼籲地方政府應投入更多資源加強管控山林間的垃圾問題，才能守護讓這片美麗的高山深谷。

長年棄置的垃圾由植被層層覆蓋，垂降的志工完全踩在垃圾堆上作業而不是土地，一不小心就會踩空，非常危險。（記者佟振國攝）

能高生態旅遊協會及當地部落居民也參與淨山活動，協助垃圾分類。（記者佟振國攝）

清出的廢棄物包括馬桶、浴缸等大型垃圾，甚至還有點滴袋、尿袋、針劑等醫療廢棄物。（記者佟振國攝）

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