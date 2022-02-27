相隔半世紀！陸官專修班同學探86歲中隊長 謝當年家人情

高齡86歲的童炎（坐者右）夫妻，與半世紀前教過的砲兵訓練的學生和部屬相見歡。（記者陳鳳麗攝）

2022/02/27 18:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕一群當年因台灣退出聯合國「投筆從戎」的陸軍官校專修班30期、接受砲兵分科教育的退役軍人，感念當時砲兵學校中隊長童炎將他們當家人，並給予嚴謹的訓練讓他們終身受用，在近半世紀後相約到中興新村探望並致謝，擔任同學會長的李春峰表示，童中隊長當時軍事訓練和做事態度要求極嚴格，但私下卻把學生都當家人，以前不懂感謝，現在終於有機會親口道謝，了卻大家的心願。

在1972年響應「投筆從戎」、保送進陸軍官校專修班30期的學生，今天有7名當時參加砲兵分科教育的同學，及當時擔任區隊長的劉坤宏，在受砲兵訓練50年後，相約到南投縣中興新村，探望當時擔任他們中隊長的童炎，其中有多人與童炎已快半世紀沒有見面，直稱「既興奮又期待」。

負責居間聯繫的陳國堂說，因為自己以前住中興新村，砲兵結訓後一年，也住中興的童中隊長，只看到他的背影就叫出名字，可見童炎對每個隊員有多了解。中隊長今年已86歲高齡，除了聽力退化，記憶力和身體都還很好，今天前來的同學，他幾乎每個都記得。

被推舉擔任同學會會長的李春峰，1994年從上校退役後從商，生意做得很好，他說，以前受訓時覺得中隊長超級嚴格，什麼都要求做到最好，但做生意後才發覺做事嚴謹、計畫縝密是走到哪兒都受用。

目前在二水種白柚的王明正也說，當時在砲兵學校受訓時，大家都幫童中隊長取了「閻王」的外號，就知道大家有多怕他，但退役後不管是從商或務農，都學到不怕苦、不怕難的精神。當時擔任區隊長的劉坤宏笑稱：「我寫的週六日值星計畫，中隊長永遠不滿意，後來才知嚴格的要求是對的！」

後來考上陸軍航空隊，退役後在內政部空警隊和空勤隊開直升機的周澤豐，以及後來在鐵路局開火車的宋寶鋼也附和，守時、冷靜和應變力是從童中隊長和軍中學到的，對後來轉職也有很大幫助。當時不知感謝，等了半世紀才有機會跟童中隊長致謝。

對於這群50年前教過的學生仍如此有情有義，童炎說：「非常感動！」他也笑說，以前就知學生都叫他「閻王」，想不到他們過了那麼久還來看他，因為重聽，雖然有時聽不清楚學生說什麼，但知道他們一定都只會說他好話。

半世紀後的相聚，童炎起身跟來探望他的同學致謝。（記者陳鳳麗攝）

周澤豐（前排左2）1977年在陸軍航空隊的照片，他也分享跟童炎中隊長及同學看。（周澤豐提供）（記者陳鳳麗攝）

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