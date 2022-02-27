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    首頁　>　南投縣

    228連假第2天出遊潮 溪頭、日月潭人車倍增

    228連假第2天，溪頭自然教育園區湧現旅遊人潮。（記者謝介裕攝）

    228連假第2天，溪頭自然教育園區湧現旅遊人潮。（記者謝介裕攝）

    2022/02/27 13:40

    〔記者謝介裕／南投報導〕228連假第2天，南投縣溪頭、日月潭、合歡山等3大旅遊軸線，從上午10時以後，便開始湧現人潮及車潮，不像首日冷冷清清，惟在警方透過交通流暢中心遠端系統指揮調度下，交通也還算順暢，不致於塞到動彈不得﹗

    南投縣警察局交通隊指出，今日仍延續昨日的好天氣，但前來南投遊玩的遊客倍增，其中，日月潭九族文化村因櫻花盛開，掀起一股賞櫻熱潮，迄中午用餐時間，遊客已達1萬5000人次的飽和量，警方除派員在路旁站崗疏導及維護交通秩序以外，也透過警廣等傳播媒體，提醒駕車前來日月潭遊玩的遊客要耐心行駛，抑或是在中途轉往他處景點，避免陷入車陣影響遊興。

    而溪頭自然教育園區遊客量落差更明顯，昨日呈現門可羅雀冷情景象，今日則是門庭若市，迄上午11時許，遊客數已逾5000人，較昨日至少增加2倍以上，處處可見遊客或搭乘遊園車或漫步在林木參天的步道上，享受冬陽探頭的芬多精、森林浴，將工作壓力暫時拋諸腦後，好不愜意、暢快﹗

    警方說，因應228連假到來，也特別在縣警局設立交通流暢中心遠端系統負起統一指揮調度職責，假使午後車流量持續增多，便可比照溪頭「滿場分流」機制或改道、繞道等方式進行疏導，也希望駕駛民眾能遵守、配合，將可能出現的交通打結機率降至最低，以免壞了大家出遊的好心情。

    228連假第2天，溪頭自然教育園區湧現人潮，連遊園車也變得十分搶手。（記者謝介裕攝）

    228連假第2天，溪頭自然教育園區湧現人潮，連遊園車也變得十分搶手。（記者謝介裕攝）

    228連假第2天，溪頭自然教育園區湧現人潮，連停車場也一位難求。（記者謝介裕攝）

    228連假第2天，溪頭自然教育園區湧現人潮，連停車場也一位難求。（記者謝介裕攝）

    228連假第2天，台21線湧現前來日月潭遊玩的車潮。（記者謝介裕攝）

    228連假第2天，台21線湧現前來日月潭遊玩的車潮。（記者謝介裕攝）

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