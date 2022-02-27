誇張！日月潭變「黑海」 遭排污水散發餿水臭味

日月潭又傳遭排放污廢水，致水上自行車道水域被染上一層層油污，變得又黑又臭，引發民怨四起。（記者謝介裕攝）

2022/02/27 08:49

〔記者謝介裕／南投報導〕罰不怕？曾獲美國CNN評選為全球10大最美自行車道的日月潭「向山水上自行車道」水域，因有飯店業者在春節期間涉嫌偷排放污水，才遭南投縣環保局開出27萬元罰單，怎料，昨228連假第1天，同樣的水域再度變成一片污濁的「黑海」模樣，且還夾雜刺鼻的惡臭味，引發民怨四起，希望環保局能儘速揪出違規排放污廢水的業者，並予以重罰。

家住日月潭「向山水上自行車道」附近的黃姓民眾，昨下午3點半左右，住家周遭傳出陣陣惡臭味後，他便懷疑可能又有不肖業者在偷排放污廢水，立即外出察看，結果發現排水溝變得又黑又臭，並沿著管線流入日月潭水域，瞬間，污水就好像黑墨般，將原本清澈的潭水染成一片漆黑，且還隨著潭面一層層油污散發出餿水味，令人作嘔。

民眾說，日月潭好山好水舉世聞名，如今因部分不肖業者偷排放污廢水而變成臭潭，不但嚴重衝擊水中生態，恐怕連民生用水也會受到影響，值得日月潭國家風景區管理處及縣府環保局重視。

南投縣環保局說，民眾已透過手機拍攝方式，將日月潭水域受到污染情形逐一紀錄，該局對於不肖業者趁228連假偷排放污廢水一事，也十分重視，將在最快時間內會同日管處深入調查，屆時，便可望釐清案情，並強調，辦案講究證據，絕不會預設立場，若是之前受罰的飯店業者再犯，也絕對會從重究責，並呼籲日月潭周邊的飯店、餐飲、旅宿等相關業者，不要心存僥倖，以免受罰，共同珍惜、愛護日月潭這得天獨厚的資源及美景。

日月潭又傳遭排放污廢水，連住家旁排水溝也變得又黑又臭。（記者謝介裕攝）

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