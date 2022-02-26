獨家》俄軍狠攻烏克蘭家鄉 暨大學生：親友絕不放棄自己土地

國立暨南國際大學唯一的烏蘭籍學生葉夫格尼，很擔心在烏克蘭親友的安危，但他強調，烏克蘭的親友堅信國軍實力，也絕對不會放棄自己的土地。（記者陳鳳麗攝）

2022/02/26 20:42

〔記者陳鳳麗／南投報導〕俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，國立暨南國際大學的烏克蘭籍學生葉夫格尼十分擔憂親友，他說，住在首都基輔的舅舅有傳訊息，達住在哈爾科夫祖母目前安全避難中。舅舅雖擔憂，但對烏克蘭軍事能力有信心，烏克蘭人絕不放棄這片自由的土地。而他人在台灣，只能透過網路或被採訪的機會發聲，讓更多人知道烏克蘭人的想法，願意助烏克蘭一臂之力。

葉夫格尼是暨南大學唯一的烏克蘭籍學生，目前歷史研究所碩三。他曾在中國念大學，生活了10年，中文流利，因為喜歡台灣來唸研究所，他說，愈來愈喜歡這裡的自由民主與友善。

葉夫格尼來台前曾回基輔生活1年，他透露，基輔有他舅舅一家人，還有多位好朋友，這兩天都有用網路聯絡上，舅舅告訴他，家人目前安全，但為了保衛家園和家人，好希望能找到武器來捍衛家人。至於住在基輔的朋友，有人今天已開車準備到克里沃格避難。至於祖母居住的第二大城哈爾科夫，遭到俄軍強力攻打，舅舅說，祖母在避難處所還安全。

葉夫格尼說，俄軍攻打烏克蘭後，很擔心親友的安全，也擔心烏克蘭會有很大的災難，已多日睡不好，很感謝暨大的老師一直關心，探問有無需要幫忙的地方。他昨天跟舅舅聯絡上，舅舅強調，烏克蘭人無法接受俄國隨便找個藉口就攻打烏克蘭這個獨立國家，不過，烏克蘭人雖對戰火有憂慮 ，也希望和平解決問題，但烏克蘭人始終不放棄希望，堅定相信國家的軍事實力，也絕對不會放棄這片吸得到自由空氣的土地。

「侵略是很殘忍的事！」葉夫格尼說，至今還不相信21世紀的文明世界，俄國還會發動戰火侵略別的國家，很心疼在烏克蘭的親友，身在台灣唯一能做的，除了靈魂與烏克蘭同在，另外就是多發聲，讓更多人知道克蘭的處境，也希望能有更多國家願意助烏克蘭一臂之力。

暨南大學國際處已與葉夫格尼成立一個群組，關心他的身心狀況，校方也說，除了持續關心這位同學，也會提供工讀機會，並協助他申請急難救助金。

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