南投228紀念活動就地默哀 受難者家屬抱怨：有辦等於沒辦

後天就是228和平紀念日，南投縣埔里鎮愛蘭橋頭旁有座228事件烏牛欄戰役紀念碑。（資料照）

2022/02/26 11:28

〔記者張協昇／南投報導〕後天就是228和平紀念日，南投縣政府因應疫情，鼓勵民眾於228當天下午2點28分就地追思默哀，惟南投縣228關懷協會前理事長陳伯三表示，每年228和平紀念日，當初曾有民眾受難的縣市政府都會舉辦228追思紀念活動，南投縣政府卻要民眾就地默哀，有辦等於沒辦，令受難者家屬感到無奈。

228事件即將滿75週年，南投縣各政府機關當天除依規定下半旗外，縣政府也宣布舉辦默哀追思活動，籲請民眾自動於上述時間，不限地點與型式，就地默哀1分鐘，以表達對228事件受難者追思哀悼之意。

惟南投縣228關懷協會前理事長陳伯三表示，他是228受難者第3代，當年南投縣有100多人受難（包括罹難者及遭監禁），其中竹山地區惟罹難者即有19人，目前在埔里鎮愛蘭橋頭旁還有228事件烏牛欄戰役的紀念碑，每年228和平紀念日，北從基隆南至高雄，當初曾有民眾受難的縣市政府都會舉辦228追思紀念活動，甚至不只辦1場，唯獨南投縣政府卻要民眾就地默哀，有辦等於沒辦，真是敷衍了事。

南投縣政府民政處長吳燕玲則表示，縣府對於228事件非常重視，為撫平歷史傷痛、促進台灣和平及族群和諧，多次於埔里及名間鄉舉辦追思活動，最近一次係2019年於名間鄉白毫禪寺舉辦敲響和平鐘追思活動，南投縣228事件關懷協會舉辦的紀念活動，縣府也都有派員參加，但2020年起因疫情影響，配合中央減少群聚活動政策，縣府許多活動也都取消，加上國內又爆發社區感染，所以今年才決定仍採就地默哀方式辦理，待疫情趨緩後會視情況恢復辦理，盼家屬諒解。

南投縣政府2019年228和平紀念日，於名間鄉白毫禪寺舉辦叩鐘追思紀念活動，祈禱台灣平和。（南投縣政府提供）

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