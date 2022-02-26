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    首頁　>　南投縣

    日月潭魚群連2天「浮頭」異象 專家：可採樣找原因

    日月潭接連2天出現魚兒成群往潭面竄動奇觀，令遊客嘖嘖稱奇，同時對異象原因也關心不已。（記者謝介裕攝）

    日月潭接連2天出現魚兒成群往潭面竄動奇觀，令遊客嘖嘖稱奇，同時對異象原因也關心不已。（記者謝介裕攝）

    2022/02/26 11:19

    〔記者謝介裕／南投報導〕「潭面怎哪麼多魚…」，在無人餵食下，今上午8時許，從日月潭伊達邵碼頭迄纜車站一帶水域，突然出現許多魚兒成群往潭面竄動的異象，不但魚群規模較昨日多，且距離岸邊也更近，令造訪的遊客又驚又喜。農委會特有生物研究中心表示，必要時可採樣送來該中心協助檢驗。

    長期專注於日月潭生態保護的觀察家莊涼火指出，日月潭水庫兼具發電、灌溉、民生用水、遊憩等多種功能，平均水深達27公尺，並非是一般池糖，想看到魚兒成群在潭面浮游，僅能以「奇觀」形容之，惟昨日迄今，日月潭魚群已接連2天出現「浮頭」異象，也令地方民眾擔憂是否生病？

    其次，因豪大雨會使得泥沙、土礫隨雨水流入日月潭水庫，懷疑連日陰雨綿綿的天氣，使得潭面下水流變化更劇烈，致水質也變得更加污濁，而使魚群出現缺氧問題，才被迫浮上潭面換氣？

    針對地方民眾的疑慮，農委會特有生物研究中心表示，目前尚無日月潭水庫現場的水質檢測資料，從漁民所拍的影片，也看不出魚群身體有何異狀，不過，魚類會離開原來棲息的水層浮到表面，不外乎是原來棲息的水層環境或身體產生了變化，除了水質污濁不堪衍生缺氧問題外，還有一種可能便是被寄生蟲、細菌或病毒感染鰓部，造成呼吸困難而浮上潭面，確實原因仍有待地方民眾後續觀察，必要時也可採樣送來該中心協助檢驗，以便早日解開「浮頭」異象之謎。

    日月潭伊達邵碼頭護欄倒映的水面，可見魚兒成群往潭面竄動異象。（記者謝介裕攝）

    日月潭伊達邵碼頭護欄倒映的水面，可見魚兒成群往潭面竄動異象。（記者謝介裕攝）

    日月潭接連2天出現魚兒成群往潭面竄動奇觀，令遊客嘖嘖稱奇，同時對異象原因也關心不已。（記者謝介裕攝）

    日月潭接連2天出現魚兒成群往潭面竄動奇觀，令遊客嘖嘖稱奇，同時對異象原因也關心不已。（記者謝介裕攝）

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