丹大林道非公務車禁入管制 登山協作業者不滿

南投縣信義鄉布農原住民登山協作業者試圖繞道通過林務局南投林管處二分所管制哨情形。（南投林管處提供）

2022/02/25 16:27

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉通往七彩湖唯一要道丹大林道，今日發生陳抗，當地布農原住民登山協作業者要求取消非公務車輛進入管制措施，惟林務局南投林管處表示，台電公司整修丹大聯外道路工程尚未完成，近期連日降雨又有多處新崩塌情形，考量施工區域安全，仍將維持管制非公務車輛進出，至於何時可以恢復開放二輪車輛通行，將視道路整修進度再評估開放期程。

山林開放是中央政策，丹大林道因非屬林務局公告列管之林道，所以在山岳界不斷陳情下，林務局南投林管處於今年1月24日開放兩輪車輛通行，惟因路況十分惡劣，致機車摔落山谷意外頻傳，2月17日更有位年約50歲的陳姓男子，連人帶車墜谷後傷重不治，也是林道開放以來首件死亡悲劇。

林務局與台電公司協商後達成共識，宣布2月18日起非屬公務車輛不准進入的交管新作法，不料，引發原住民登山協作業者不滿，今日一度假借運送物資之名，一度繞過繞過二分所管制哨，但警方接獲通報後，也立即趕來協助維護秩序。

陳抗民眾隔著管制哨鐵柵門不斷主張丹大林道是其傳統領域的一部分，不開放讓在地布農原住民騎機車進入，就是不尊重原民法等說詞，試圖說服執法單位，惟林務局南投林管處再三強調，在林道未能完全搶修完成，致安全性仍存有疑慮前，該處絕不可能輕言取消管制措施。

不過，南投林管處強調，一定會持續與部落各方對話溝通，呼籲業者不要有不理性的舉動，針對擅闖管制區域且不聽勸阻者，也會蒐證並移請警方依違反社會秩序維護法查處。

南投縣信義鄉布農原住民登山協作業者在林務局南投林管處二分所管制哨陳抗，警方協助維護秩序。（南投林管處提供）

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