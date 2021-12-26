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    首頁　>　南投縣

    懷疑前妻與雇主曖昧 莽男潑汽油將他燒成火球

    南投市民宅下午傳出火警，造成屋主黃男嚴重燒傷，涉嫌縱火周男（打赤膊）也被波及。（記者劉濱銓翻攝）

    南投市民宅下午傳出火警，造成屋主黃男嚴重燒傷，涉嫌縱火周男（打赤膊）也被波及。（記者劉濱銓翻攝）

    2021/12/26 17:57

    首次上稿 17:46
    更新時間 17:57

    〔記者劉濱銓／南投報導〕37歲周姓男子與陳姓妻子離婚後，懷疑前妻與52歲黃姓工廠老闆有曖昧，今下午拿著汽油到黃男租屋處潑汽油縱火，黃男瞬間被燒成火球，周男也遭波及，鄰居聽見起火「砰」的爆炸聲，見狀趕緊提水幫忙滅火，消防隊到場則趕緊將黃、周送醫，惟黃全身90％二度灼傷，傷重轉送台中治療，周男則是輕傷，現已被帶回南投分局偵訊，將依縱火罪移送偵辦。

    據了解，周男離婚後，前妻在南投市一處民宅工廠工作，惟周懷疑前妻與黃姓老闆有染，過去就曾丟雞蛋鬧事，詎料今竟拿汽油縱火。

    附近鄰居說，下午火警發生前，有聽見吵架聲，之後就聽見「砰」的爆炸聲，外出查看發現黃男已全身燒成火球，趕緊拿水滅火，並報警處理。

    消防隊表示，到場時黃男身上的火已被澆熄，惟燒傷嚴重，全身為90％的二度灼傷，送南投醫院因傷勢嚴重，已轉送台中童綜合醫院治療，另名傷者周男，則是7％的二度灼傷，傷勢較輕，經現場處理傷勢，也送南投醫治療。

    警方則說，火警朝縱火案偵辦，並在現場採證，現已將周男帶回偵訊，將依縱火等罪移送偵辦。

    南投市民宅下午傳出火警，惟事後調查竟是蓄意縱火。（記者劉濱銓翻攝）

    南投市民宅下午傳出火警，惟事後調查竟是蓄意縱火。（記者劉濱銓翻攝）

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