偕夫挑戰溪頭逃票路線 6旬妻摔邊坡掛彩

62歲婦人與丈夫挑戰溪頭逃票路線，疑因路徑濕滑不慎摔倒邊坡，造成額頭受傷，經包紮已自行就醫。（記者劉濱銓翻攝）

2021/12/25 20:21

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投溪頭自然教育園區旁，有條山友走出來的「逃票路線」，今上午一對6旬夫妻檔到此健行，不料婦人上山時，疑因步道濕滑不慎摔倒邊坡，造成額頭受傷，南投縣消防局獲報派員協助，經包紮止血，婦人才自行就醫。溪頭園區表示，逃票路線是山徑，並非施作步道，過去曾有山友心肌梗塞猝逝，年長、罹患三高或體力不佳者，切勿貿然涉險，以維自身安全。

南投縣消防局表示，今上午獲報溪頭園區外的逃票路線，有62歲婦人受傷，經派遣轄區消防隊前往，在離入口約1小時路程的土地公廟發現傷者，當時婦人額頭流血，但意識清楚，其餘無大礙，經簡易包紮止血，協助攙扶下山後，夫妻倆便離去自行就醫。

由於溪頭逃票路線並不好走，有些相當陡峭，甚至必須拉著繩索上切，對於年長或體力不夠好的民眾，相當具有挑戰性，也有一些風險，夫妻倆說過去曾經爬過，恐是近日山區下雨路線濕滑，才會不慎摔落受傷。

溪頭園區指出，該路線位於園區外，步道並未施作台階，僅是山友長久走出來的路徑，沿線較為陡峭，一旦受傷需要救援，不僅搜救人員必須徒步前往，揹負或搬運下山都很花時間，過去曾有山友挑戰逃票路線，卻不幸因心肌梗塞猝逝，呼籲年長或有三高等慢性疾病者，應衡量身體狀況，切勿冒險前往。

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