氣象站神救援！女山友迷困玉山北峰獲救 返抵排雲山莊

女山友受困玉山北峰峭壁，幸賴提供座標，以及玉山氣象站人員即刻救援，才順利獲救。（取自臉書「報天氣-中央氣象局」）

2021/12/25 14:38

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山北峰昨（24日）平安夜傳出44歲林姓女山友，因迷途受困300公尺峭壁，當地玉山氣象站人員獲報，鎖定座標即刻救援，於昨晚7點多接觸女山友，並回到氣象站暫住一晚，今上午9點女山友已平安回到玉山排雲山莊。

林姓女山友昨與丈夫、同伴一同攀登主峰，回程時林女則獨自前往北峰、北北峰，不料登完北北峰，在下到北峰途中，卻愈走愈偏，加上當時起霧，花了2小時還找不到路，最後下切到步道下方300公尺峭壁，由於前方已無路可走，時值下午4點多天色將黑，林女受困峭壁只好向丈夫通報，對外求援。

南投縣消防局獲報，並掌握林女座標，隨即請求玉山排雲山莊，以及玉山氣象站協助，位在北峰的氣象站人員得知後，研判林女所在位置，便前往搜尋，順利在下午5點56分接觸林女。

惟回到步道還得爬上300公尺峭壁，眾人頂著入夜寒風，耗時1個小時才緩慢走回步道，當下考量氣溫驟降，便先回到氣象站吃東西補充熱量，林女並暫住一晚，今則在氣象站人員協助下，帶林女走到主峰線步道，林女約在上午9點平安返抵排雲山莊。

玉山氣象站指出，昨山區起濃霧，女山友恐因此搞錯方向，一路下切到峭壁，幸好通報時有提供座標，有助掌握明確方位，才能順利找到人。

女山友爬完玉山北北峰（圖上），在下到北峰途中竟愈走愈偏，最後受困玉山北峰下300公尺峭壁。（取自臉書「報天氣-中央氣象局」）

女山友（粉紅衣）受困玉山北峰峭壁，玉山氣象站人員前往救援，眾人頂著入夜寒風，花了一小時才爬上峭壁。（取自臉書「報天氣-中央氣象局」）

女山友爬完玉山北北峰，在下到北峰途中竟愈走愈偏。（取自臉書「報天氣-中央氣象局」）

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