百歲王清霜漆藝「巨作」 工藝中心典藏估市值1億元

百歲漆藝大師王清霜的500號巨幅漆畫作品，展示在國立台灣工藝研究發展中心的國際會議廳，24日召開典藏委員會議，委員們一致同意列入典藏品，並評議典藏價格為1億元。（國立台灣工藝研究發展中心提供）

2021/12/24 21:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕百歲漆藝大師王清霜創作的500號巨幅漆畫作品「天人合一」，是20年前應國立台灣工藝研究發展中心之邀，在該中心進行創作的作品，分別象徵台灣工藝的過去、現在和未來，該中心今日召開典藏委員會議，委員們一致同意列入典藏品，且依王清霜目前市場行情，評議該幅作品典藏價格為新台幣1億元。

百歲漆藝大師王清霜定居在草屯鎮，國立台灣工藝研究發展中心因地利之便，20多年前邀請他到該中心現場創作漆畫作品，而以3大塊不同主題創作的合而為一的巨幅創作，分兩階段完成，1996年先創作左、右兩幅，中間的部分則是921大地震後創作，分別象徵台灣工藝的過去、現在和未來，尺寸為515公分X160公分，王大師將這幅500號以上的漆畫作品取名為「天人合一」。

該中心主任張仁吉表示，該作品展示在國立台灣工藝研究發展中心的國際會議廳，但完成後王清霜一直未落款，直到今年夏天才邀請他回來落款。該件作品屬於工藝中心財產，但未正式列入典藏品，因此今天召開典藏委員會議，請委員們討論審議。

張仁吉說，典藏委員們一致同意該國寶級作品列入典藏，委員們同時也為這件典藏作品評議價格，工藝中心原預估典藏價為7500萬元，但典藏委員經探詢後，發現王清霜最近被典藏的價格1號的單價約在20至25萬元之間，委員們以20萭元為1號的單價，而這件500號作品，最後評議入場典藏價格為1億元。

百歲漆藝大師王清霜500號作品「天人合一」，是他到國立台灣工藝研究發展中心創作的巨幅作品，展示在工藝中心的國際會議廳。（國立台灣工藝研究發展中心提供）

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