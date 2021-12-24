為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    南投縣首部「巴騰堡格紋」救護車 加入草屯消防分隊

    廣達光電董事長李耀銘捐贈的救護車，由南投縣長林明溱代表接受，該車的車身塗裝「巴騰堡格紋」，是南投縣首部「巴騰堡格紋」救護車。（南投縣府提供）

    廣達光電董事長李耀銘捐贈的救護車，由南投縣長林明溱代表接受，該車的車身塗裝「巴騰堡格紋」，是南投縣首部「巴騰堡格紋」救護車。（南投縣府提供）

    2021/12/24 20:19

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕救護車外觀不再只有白底紅色條紋，南投縣首部車身有「巴騰堡格紋」的救護車，加入草屯消防分隊救護行列，該部救護車是由廣隆光電董事長李耀銘捐贈，配備了電動擔架床等新設備，電動擔架不但可減少救護人員的抬高和推動的施力，也能減少震動，舒緩傷病患的不適狀況，而車身「巴騰堡格紋」的塗裝，有反光效果，在視線不良情況下仍很醒目，增加安全感。

    廣隆光電董事長李耀銘是土生土長的草屯人，也住在草屯消防分隊附近，每天都會聽到救護車出勤時的鳴笛聲，知道該分隊救護案件很多，因此決定捐給草屯消防分隊一部救護車，希望能幫助到更多人。

    這部造價300萬元的救護車，配有各種救護設備，其中最特別的設是有電動擔架床，救護隊員在抬高或推動擔架時比較不用費很大的力氣，而且對躺在擔架上的傷病患，可減少擔架上下救護車時的震動。

    加入草屯消防分隊救護勤務的新救護車，車身塗裝與縣內其他消防救護車不同，其車身有黃與褐色紋格圖案，南投縣消防局指出，該圖案為「巴騰堡格紋」，該車是南投縣第一部外觀採用「巴騰堡格紋」的救護車，透過格紋交錯的反光方格，可以提升辨識度，增強醒目程度，因此在夜間或視線不良的時候，都能被看見，提高消防救護人員出勤時的安全性。

    縣消防局也說，這部縣內第一部的「巴騰堡格紋」救護車，其名字由來是因為它的格紋狀外觀，和德國巴騰堡蛋糕的橫切面圖案非常相似，所以被稱作「巴騰堡格紋」，在國外很多國家都用在緊急車輛上，例如警車、消防車、救護車的車身塗裝。

    這部捐贈給草屯消防分隊的救護車，配備有電動擔架床，對消防隊員搬動擔架時而言可較省力，對躺在上面的傷病患也較不會有震動的不適感。（南投縣府提供）

    這部捐贈給草屯消防分隊的救護車，配備有電動擔架床，對消防隊員搬動擔架時而言可較省力，對躺在上面的傷病患也較不會有震動的不適感。（南投縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    達賴喇嘛跨海視訊 捐贈新北460萬元救護車
    2021/12/11 22:46

    達賴喇嘛跨海視訊 捐贈新北460萬元救護車
    愛屋及烏！消防女婿一句話 岳父慨捐400萬救護車
    2021/01/14 12:52

    愛屋及烏！消防女婿一句話 岳父慨捐400萬救護車

    天冷奪命危機！「保暖神器」超夯
    南市再添救命利器 企業捐贈救護車、多功能生理監視器
    2020/02/19 11:41

    南市再添救命利器 企業捐贈救護車、多功能生理監視器
    林園林溪禪寺贈300萬元救護車及設備 師父們還幫忙祈福
    2019/09/07 20:03

    林園林溪禪寺贈300萬元救護車及設備 師父們還幫忙祈福

    蘇格登約你團圓夜一起「靠一杯」
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播