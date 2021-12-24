南投縣首部「巴騰堡格紋」救護車 加入草屯消防分隊

廣達光電董事長李耀銘捐贈的救護車，由南投縣長林明溱代表接受，該車的車身塗裝「巴騰堡格紋」，是南投縣首部「巴騰堡格紋」救護車。（南投縣府提供）

2021/12/24 20:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕救護車外觀不再只有白底紅色條紋，南投縣首部車身有「巴騰堡格紋」的救護車，加入草屯消防分隊救護行列，該部救護車是由廣隆光電董事長李耀銘捐贈，配備了電動擔架床等新設備，電動擔架不但可減少救護人員的抬高和推動的施力，也能減少震動，舒緩傷病患的不適狀況，而車身「巴騰堡格紋」的塗裝，有反光效果，在視線不良情況下仍很醒目，增加安全感。

廣隆光電董事長李耀銘是土生土長的草屯人，也住在草屯消防分隊附近，每天都會聽到救護車出勤時的鳴笛聲，知道該分隊救護案件很多，因此決定捐給草屯消防分隊一部救護車，希望能幫助到更多人。

這部造價300萬元的救護車，配有各種救護設備，其中最特別的設是有電動擔架床，救護隊員在抬高或推動擔架時比較不用費很大的力氣，而且對躺在擔架上的傷病患，可減少擔架上下救護車時的震動。

加入草屯消防分隊救護勤務的新救護車，車身塗裝與縣內其他消防救護車不同，其車身有黃與褐色紋格圖案，南投縣消防局指出，該圖案為「巴騰堡格紋」，該車是南投縣第一部外觀採用「巴騰堡格紋」的救護車，透過格紋交錯的反光方格，可以提升辨識度，增強醒目程度，因此在夜間或視線不良的時候，都能被看見，提高消防救護人員出勤時的安全性。

縣消防局也說，這部縣內第一部的「巴騰堡格紋」救護車，其名字由來是因為它的格紋狀外觀，和德國巴騰堡蛋糕的橫切面圖案非常相似，所以被稱作「巴騰堡格紋」，在國外很多國家都用在緊急車輛上，例如警車、消防車、救護車的車身塗裝。

這部捐贈給草屯消防分隊的救護車，配備有電動擔架床，對消防隊員搬動擔架時而言可較省力，對躺在上面的傷病患也較不會有震動的不適感。（南投縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法