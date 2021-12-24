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    冷氣團將到遊客衝一波追雪 台14甲線不排除預警性封閉道路管制

    注意！台14甲線合歡山路段因應冷氣團來襲，可能路面結冰或下雪，公路總局不排除實施預警性道路封閉，而水晶宮路段則視情況設交通錐並有專人指揮。（圖擷自中橫路況交通資訊站臉書粉專）

    注意！台14甲線合歡山路段因應冷氣團來襲，可能路面結冰或下雪，公路總局不排除實施預警性道路封閉，而水晶宮路段則視情況設交通錐並有專人指揮。（圖擷自中橫路況交通資訊站臉書粉專）

    2021/12/24 14:53

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕明（25）日冷氣團將南下，26日至29日凌晨各地氣溫明顯偏低，天氣條件配合下2000公尺以上山區路面結冰機率高，也有降雪可能，公路總局今天公告，因應這波冷氣團，視天氣狀況，台14甲合歡山路段、台8線大禹嶺、台7甲梨山路段，不排除實施預警性封閉道路管制，而14甲水晶宮路段鄰山側及落鷹山莊附近彎道，埔里工務段將視結冰範圍設置交通錐警示，提醒上山駕駛小心慢行。

    很多人已在揪團準備耶誕假期衝上合歡山賞雪，最新氣象預測，最有可能降雪的是下週一（27日），但25日合歡山上最低溫預測會降到零度以下，公路總局第二區養護工程處今天下午已公告，若山上路面結冰或下雪，會機動性實施預警性封閉道路管制作業，實施的路段包括：台14甲線合歡山路段、台8線大禹嶺、台7甲埡口梨山埡口路段。

    近來位在背陽面的台14甲線合歡山公路水晶宮路段，路面結冰導致很多汽機車在此路段摔車或翻覆，埔里工務段會在這幾天派人巡視，注意路面有無結冰，有結冰情況時會在水晶宮路段（31k+800-32k+100）鄰山側，及落鷹山莊附近彎道（38k+800-38k+900）路段設置交通錐警示，提醒駕駛人小心慢行，並遵守現場人員場指揮通行。

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