玉山塔塔加獼猴搶食成性 搜車攀窗嗑泡麵樣樣來

玉山國家公園塔塔加園區台灣獼猴搶食成性，甚至有獼猴學會拆光食物包裝，直接嗑起泡麵。（玉管處提供）

2021/12/24 12:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園塔塔加園區石山地區，當地有相當多的台灣獼猴棲息，惟近期卻頻傳獼猴搶食，不只鎖定自行車、機車有無懸掛食物，還會攀窗、搜車尋物乞食，甚至搶走泡麵，拆開包裝大啖人類食物，搶食成性增添人猴衝突風險，玉山國家公園管理處表示，園區獼猴過去被餵食習慣了，以致看見人就會與食物連結在一起，呼籲遊客上山食物不露白，關窗再下車，避免獼猴侵擾。

玉山塔塔加園區台灣獼猴，過去因遊客經常餵食，使得猴群習慣向人類乞食，久而久之便把人類與食物連結在一起，只要看見遊客手上拿著塑膠袋，就會認為裡頭有食物，進而乞食或搶食，為此玉管處近年大力呼籲食物不露白，避免搶食發生危險。

惟台灣獼猴相當聰明，善於觀察模仿，對於覓食更是機會主義，只要看見自行車、機車等容易下手搶食的目標，就會趨前翻找置物籃，搜尋有無食物，對於車上何處能放食物，幾乎瞭若指掌，甚至是開車上山的遊客，停車時若沒關閉車窗，還會被獼猴闖入找食物，行為相當大膽。

玉管處提醒，近年透過宣導與設置牌示，提醒遊客食物不露白，將食物收好，行走時不要拿著塑膠袋，以免吸引猴群跟隨或搶食，開車也要緊閉門窗，防止獼猴闖入，並要遵守不餵食，才能讓獼猴回歸野外覓食的自然狀態，違規餵食可依國家公園法開罰3000元，若看見獼猴，也要保持5公尺距離，切勿挑釁以免發生衝突。

玉山國家公園塔塔加園區台灣獼猴搶食成性，只要看見機車上山，就會趨前找食物，對於機車置物空間簡直瞭若指掌。（玉管處提供）

玉山國家公園塔塔加園區台灣獼猴搶食成性，只要看見機車上山，就會趨前找食物，對於機車置物空間簡直瞭若指掌。（玉管處提供）

玉山國家公園塔塔加園區台灣獼猴搶食成性，看見車輛就會上前攀窗搜索找食物。（玉管處提供）

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