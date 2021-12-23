埔里花卉展耶誕登場 竹藝地景隧道明晚先點燈

埔里花卉展的竹編地景隧道，可看到竹編之美。（埔里鎮公所提供）

2021/12/23 19:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里鎮是花卉大鎮，為吸引愛花人來賞花，舉辦埔里花卉展，今年以「花遊趣」為主題，將埔里地景或農業特色布置成6大特色區，吉祥物「噗哩」化身公車司機，帶賞花客遊逛各主題區，假日賞花送聖誕紅打卡再送火鶴花。今年埔里鎮公所請來竹編藝術家徐暋盛編製一座竹藝地景隧道，明晚將舉辦音樂會並率先點燈，為花卉展開暖身。

「2021花卉展-花遊趣」將從25日開展，展至明年1月2日，地點在埔里花卉物流中心，今年的「花遊趣」主要展區，以埔里的地景或農特產來劃分6大特色區域，包括有台灣地理中心碑區、地母廟區、中台禪寺區、鯉魚潭區、百香果區、茭白筍區等，使用埔里在地生產的花卉顏色搭配主題，加上在地場景佈置，展現出不一樣的花卉之美，而一入口象徵性地搭乘吉祥物「噗哩」開的花卉公車，再一區一區賞花。

埔里鎮長廖志城表示，埔里鎮是國內切花、國蘭、盆花的大宗產地，一年有數億元的產值，為了帶動大家來埔里賞花買花，3年前開始舉辦里花卉展，今年除了有6大特色花卉區外，也經由國立台灣工藝研究發展中心引薦，請來竹編藝術家徐暋盛編製一座竹藝地景隧道，徐暋盛是埔里囡仔，以埔里蝴蝶翩翩飛舞的設計理念設計編製成這座地景，明天晚間7時點燈，並在現場有一場戶外音樂會，現場提供咖啡茶點品嘗。

埔里鎮公所也指出，花卉展期間，12月25日、26日週休假日及元旦3天假期，前來看花卉展送聖誕紅，打卡再送火鶴花，但聖誕紅一天限量200盆，火鶴花限量100盆，送完為止。

埔里「花遊趣」花卉展，今年的特色之一，是由竹編藝術家徐暋盛設計編製的竹藝地景隧道，24日晚間將點燈。（埔里鎮公所提供）

埔里「花遊趣」花卉展，有六大特色區，其中「茭白筍」區展現花卉和茭白筍之美。（埔里鎮公所提供）

埔里花卉展的鯉魚潭特色區，有遊湖的天鵝船點綴其中。（埔里鎮公所提供）

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