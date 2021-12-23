明年立春是「謝交春」？民俗專家打臉：是大發利市的「財福春」

民俗專家廖大乙說，2022年2月4日立春，剛好是壬寅年的正月初四接神日，是所謂的財神春，只要努力和陽光正向就會很好。（記者陳鳳麗攝）

2021/12/23 17:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕最近網路平台及LINE群組熱傳「謝交春」文章指稱，除夕剛好是「立春」，是難得一遇的「謝交春」，但不少人發現這是錯誤訊息，因為國曆2月4日立春根本不是除夕，而是正月初四。民俗專家廖大乙說，新年第一個節氣立春正好是大年初四「接神日」，這天是千載難逢的「財福春」，只要正心正氣、比較陽光正面的人，且在工作、事業、學業努力的人，都有機會一掃今年辛丑年的「極陰年」陰霾，是大發利市的好年。

名為「謝交春」的文章指稱，除夕剛好遇到立春，雖然有查過月曆的人就知道是錯誤訊息，很多人仍在各群組分享。而實際上，除夕碰到立春節氣，是在2019年的2月4日。

民俗專家廖大乙說，網路熱傳立春遇除夕的「謝交春」是好兆頭，但今年農曆年（辛丑年）除夕是2022年的1月31日，壬寅年正月初一是國曆2月1日，2月4日第一個節氣「立春」遇到正月初四，正月初四是接神日，因此這一天是「財福春」，接財神等各路神明從天庭返回人間的好日子。

廖大乙也說，辛丑年是年頭和年尾都無立春的「極陰年」，因此疫情、火車意外、旱災、水災等災情，讓大家過得不太平安，而壬寅年一開始，正月初四接神日就碰到立春，是很好的一年，對個人或國家，也是改變的一年，只要能正心正念，且願意努力，將會一掃辛丑年的極陰年陰霾，迎接好的未來。

立春節氣大地開始要復甦，適合春耕的日子，2022年2月4日立春剛好遇到大年初四接神日，民俗專家廖大乙說，這是好的一年。（吳宗鴻提供）

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