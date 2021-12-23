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    合歡山耶誕最低溫在零度以下 要這天才現雨伴雪符號

    把握變天前的好天氣，合歡山上艷陽高照，武嶺亭的遊客一波接一波，中午時分遊客不少。（圖擷自公路總局即時影像）

    把握變天前的好天氣，合歡山上艷陽高照，武嶺亭的遊客一波接一波，中午時分遊客不少。（圖擷自公路總局即時影像）

    2021/12/23 13:06

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕入冬後最強一波冷氣團週末報到，很多人已準備衝合歡山過銀色耶誕節，氣象局一週天氣預報顯示，週五最低溫就降至零度以下，到下週一（27日）才看得到雨伴雪符號，但雪友們滿心期待，在賞雪臉書社團詢問裝雪鏈、交通管制等問題，但也有人3個月前就規畫家庭旅遊，擔心下雪無法成行。今天合歡山是晴朗的好天氣，雖無雪霜可賞，但上山遊客依然一波波，享受藍天翠嶺與雲海美景。

    氣象預報今年耶誕節，高山有機會下雪，多個賞雪臉書社團每天都很熱鬧，有揪團上合歡山賞雪，有詢問雪鏈裝設和出租等問題，大家都期待上合歡山賞到入冬後的第一場瑞雪。不過氣象專家吳德榮今天說，這波冷空氣模擬強度已下修，不會到寒流等級，中央氣象局的合歡山一週天氣預測，原本在本週六就有雨伴雪符號，但今天略有改變，要到下週一才出現雨伴雪符號，天氣略有變化，讓想在週休二日衝合歡山的人心情七上八下。

    今天合歡山上艷陽高照，武嶺中午的溫度是8度，武嶺亭從上午到中午遊客一波接一波，把握天氣變化前上山看藍天翠嶺和雲海翻騰的美景，有民眾表示，合歡山上的雲海美景更讓人讚嘆，因此趕在變天前捕捉高山美景。

    有人等著上合歡山賞雪，但也有遊客鍾愛合歡山的雲海，拍到雲海美景欣喜不已。（圖由顧士洋提供）

    有人等著上合歡山賞雪，但也有遊客鍾愛合歡山的雲海，拍到雲海美景欣喜不已。（圖由顧士洋提供）

    氣象局的合歡山武嶺一週天氣預測，在模擬強度下修後，要到下週一才出現雨伴雪符號。（圖擷自中央氣象局網站）

    氣象局的合歡山武嶺一週天氣預測，在模擬強度下修後，要到下週一才出現雨伴雪符號。（圖擷自中央氣象局網站）

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