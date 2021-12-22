鎖定獨居老人！假代銷靈骨塔真詐財 上百人被騙走逾500萬

吳姓男子為首的假物業企業社，遊說持有靈骨塔位的長輩由其代銷塔位，對方同意後就開始收取服務費。（南投地檢署提供，本報合成）

2021/12/22 17:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕以代銷靈骨塔為幌子，由吳姓男子實際經營的物業企業社，相中獨居且手上有買靈骨塔位的老人，先打電話再派專人上門遊說，讓其代銷靈骨塔位可有豐厚報酬，等簽約由該公司代銷後，以多項名目為由讓簽約人不斷付錢，南投檢方偵辦該案初估有上百人受害，被詐騙金額逾500萬元，吳男等8人則被檢方以詐欺罪嫌有串證逃亡之虞，向南投地院聲押獲准。

由33歲吳姓男子為實際操盤營運者的物業企業社，公司登記黃姓男子是負責人，旗下有黃姓、謝姓、杜姓、林姓、吳姓、王姓等男性員工，他們先由話務手打電話，試探有無預買靈骨塔位，該公司可以幫忙代銷給予豐厚的利潤，若對方說有買塔位，即馬上派人到其住處介紹代銷方式和可獲得的報酬。而上門的人都掛上「主任」、「副理」、「經理」頭銜，等對方心動就遊說馬上簽約。

簽約之後，上門接洽的主管就開始用不同名目來收取服務費，包括「代銷服務費」、「骨灰罈鑑定費」、「履約保證金及公證費」，若對方心動加購靈骨塔位，就再收加購服務費，1隻牛剝好幾層皮後，有時見對方很好騙，再佯稱「業務員盜用公款須賠償公司」，重新再收1次服務費，南投檢方表示，初估有上百人受騙，而多數是獨居且沒有投資經驗的老人。

南投地檢署檢察本月上旬指揮刑事局偵查第六大隊、南投縣警局刑事警察大隊兵分多路搜索，並帶回吳、黃等8人，偵訊後以有串供逃亡之虞，向南投地院聲押獲准。

檢方擔心還有被害者，呼籲有類似遭詐騙情形的民眾，能趕快向當地警方報案，及時主張權益。

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