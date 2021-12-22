中央加快改善缺水腳步 南投八卦山茶區5年改拚3年達標

行政院中部辦公室執行長蔡培慧（右）在南投縣名間鄉茶園了解茶樹生長情形。（資料照，記者謝介裕攝）

2021/12/22 17:16

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉連下2天「冬至雨」，雖然讓茶樹暫時解渴，但卻也使得八卦山台地茶區缺水灌溉問題，再度浮上檯面，行政院中部辦公室執行長蔡培慧說，中央對此問題十分重視，所以也加快改善腳步，將原先5年分3期編列3億元改善灌溉的計畫，縮短為3年分3期執行，且經費再增加4000萬元，累計達3億4000萬元，屆時完工，不但缺水問題獲解，「茶」產業產能也可望大大提升，為茶農帶來更好的收益。

名間鄉種植茶葉的面積鄉達2000多公頃，居全國第一，且集中在與彰化交界的八卦山台地，公所農業課長李明岳說，此次的「冬至雨」，係睽違3個月以來首見的甘霖，對茶農而言，真是一場及時雨，不但賦予茶樹生機，也減少茶農荷包失血。

鄉長陳文德進一步表示，名間茶葉集中在八卦山台地，惟長期以來因水源不足，須仰賴水商供水，所以比縣內其他鄉鎮茶區須要付出更多的灌溉成本，目前市面上水商販售的灌溉水，依茶園海拔高低、管線長短、交通好壞等因素，農用灌溉水每度從10元至30元不等，對茶農而言是一大負擔，希望中央能好人做到底，連同埔中鑿井興建蓄水池及備援地下水工作，也一併列入「八卦山旱灌區擴大灌溉服務事業區域範圍」的計畫內改善。

行政院中部辦公室執行長蔡培慧指出，公部門作業有一定流程，既然中央已核定八卦山台地缺水改善計畫，由5年3期縮短為3年3期，包括降低集集攔河堰歲修、同源圳水量調配、管線檢修漏水及汰舊換新等問題，便應儘速完成此計畫，待達標後，再就埔中鑿井興建蓄水池及備援地下水等相關事宜，進一步商討、評估，才不致於辜負中央照顧農友的美意。

行政院中部辦公室執行長蔡培慧（右1）前往南投縣名間鄉茶園會勘後，也與民眾一起開心合照。（資料照，記者謝介裕攝）

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