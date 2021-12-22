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    首頁　>　南投縣

    2天「冬至雨」 南投名間茶農好樂：省下6000萬元水費

    南投縣名間茶農認真管理茶園情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣名間茶農認真管理茶園情形。（記者謝介裕攝）

    2021/12/22 10:39

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣迄昨日冬至連2天陰雨綿綿的天氣，今天上午轉晴，對種植茶葉面積居全台之冠的名間鄉茶農而言，這場「冬至雨」讓整個茶區茶農合計省下6000萬元以上的「水費」，真是一場及時雨！

    南投縣是全台最重要的茶區，其中名間鄉種植面積2000多公頃、年產量450萬公斤以上，不管是產量或面積都是全台第一，但因集中在八卦山台地，且長久以來缺水問題尚未能真正獲得解決，以致須比其他茶區的茶農付出更多的水費支出。

    曾獲得農業最高榮譽「神農獎」的茶農陳錦昌說，以他在名間種茶30多年來經驗，依茶園距離水源區遠近、海拔高低及交通便利性等因素差異，每公頃灑水灌溉1次的成本，從1萬至2萬元不等。

    今年入秋以來，雨水嚴重不足，更須向水商買水澆灌茶園，以全鄉2000多公頃的種茶面積，取中間值1萬5000元作為計價基準，這2天的「冬至雨」，至少為整個茶區茶農節省6000萬元的水費，同時也給了茶樹蘊含明年春天到來，再吐嫩芽、茁壯的能量，令茶農開心地表示，感謝老天爺的眷顧下了這場及時雨。

    行政院中部辦公室執行長蔡培慧說，政府對名間茶區缺水灌溉問題十分重視，包括農委會主委陳吉仲、農水署長蔡昇甫等人，也曾多次下鄉與茶農面對面交換意見後，目前計畫斥資3億元經費，在5年內區分3期進行改善。

    其中，第1期工程要提供穩定的備援水源，降低集集攔河堰歲修及同源圳無調配水量的影響，第2期依據八卦山旱灌規畫建置灌溉系統，包括水池興建與修繕，聯絡管線修繕及農民接管意願調查，並串聯灌溉系統讓下池水源輸送到上池，第3期則是解決源頭漏水問題，建立供水系統互連裝置，穩定灌溉系統供水，屆時完工，茶農便可望揮別缺水灌溉的苦日子。

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