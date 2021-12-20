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    書畫家柯耀東病逝享耆壽90歲 戲院千金愛上畫電影看板小子成傳奇

    知名書畫藝術家柯耀東今年9月才在南投縣文化局，舉辦「柯耀東90書畫展」，今天傳出病逝消息，很多人都很難過。（梁志忠提供）

    知名書畫藝術家柯耀東今年9月才在南投縣文化局，舉辦「柯耀東90書畫展」，今天傳出病逝消息，很多人都很難過。（梁志忠提供）

    2021/12/20 20:45

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕知名書畫家柯耀東以充滿田園野趣的水墨畫、酣暢淋漓的書法聞名藝壇，今年9月在南投縣文化局才舉辦「柯耀東90書畫展」，這位藝壇前輩今日病逝，享耆壽90歲，藝術圈聽到消息極為不捨。柯耀東的藝術家妻子郭皆貴，3年半前病逝，讓柯耀東頗感落寞，藝術圈的後輩都希望這對神仙眷侶能在天上相聚，再一起作畫、彈奏樂器。

    在草屯鎮土生土長的柯耀東，成長在鄉間務農家庭，畫作中常見農村景物。少年時代本是想當老師，曾在台中師範讀2年書，因生病被迫輟學，在進入國立台灣工藝研究發展中心的前身手工藝研究所工作前，曾在草屯鎮進發戲院畫電影看板，他的才氣被戲院千金郭皆貴看到，2人在保守的年代談身份差戀愛並結連理，相知相伴50多年，「戲院千金愛上畫電影看板窮小子」成為藝壇津津樂道的故事。

    柯耀東曾獲第22、23及25屆全省美展國畫優選，全省公教美展國畫第3名，也曾應邀參加中、日、韓三國聯展，妻子郭皆貴在世時，2人曾舉辦多次夫妻聯展，柯大師也與同為藝術家的兒子柯適中辦過父子聯展。他的藝術造詣高，待人誠懇，人緣甚佳，今日病逝的消息傳出後，藝術圈後輩都十分難過。

    南投縣文化資產學會創會理事長梁志忠說，3年半前師母郭皆貴病逝，柯大師難掩落寞神情，而他這幾年但仍持續創作，今年9月在南投縣文化局舉辦「柯耀東90書畫展」，成為他在世最後一檔個展，其身影令人懷念。

    柯耀東（左）年輕時，曾在草屯鎮進發戲院畫電影看板，戲院千金郭皆貴愛上畫電影看板窮小子，在藝壇傳為佳話。（梁志忠提供）

    柯耀東（左）年輕時，曾在草屯鎮進發戲院畫電影看板，戲院千金郭皆貴愛上畫電影看板窮小子，在藝壇傳為佳話。（梁志忠提供）

    柯耀東（左2）與藝術家妻子郭皆貴（左3）相知相伴50多年。（梁志忠提供）

    柯耀東（左2）與藝術家妻子郭皆貴（左3）相知相伴50多年。（梁志忠提供）

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