埔里中正路友善行人示範道路爭議大 暫緩執行再與中央研議

南投縣埔里鎮中正路仁愛公園至合庫圓環路段，原規劃兩側各寬1.5公尺的人行專用道，做為友善行人示範路段，因支持、反對意見多，需再報中央研議。（記者佟振國攝）

2021/12/20 20:01

〔記者佟振國／南投報導〕內政部營建署今年補助南投縣埔里鎮公所2000多萬元，進行市區中正路等多條道路改善工程，並要求中正路仁愛公園至合作金庫圓環兩側規劃人行專用道，成為鎮內友善行人示範道路，有民眾表示支持，但反對民眾則以先前信義路人行道淪為帶狀停車空間的失敗案例，建議公所維持現狀，由於爭議仍大，公所決定暫緩執行，再與中央進一步研議。

埔里鎮公所透過行政院中部聯合服務中心向內政部營建署爭取補助2340萬元，進行中正路、西安路2段1巷、忠孝一路等市區道路路面品質改善，道路刨除重鋪柏油約1600公尺，人孔蓋高度調整15座，預計明年4月中旬完工，有效改善行車順暢與安全。

營建署更進一步要求中正路仁愛公園至合作金庫圓環的20米計畫道路，兩側規劃人行道空間，做為鎮內友善行人的示範道路，原有雙向4車道維持不變，但寬度進行調整，內側車道由3.5公尺減為3公尺、外側混合車道維持3.5公尺，外側停車空間3公尺減為2公尺，日後由縣府劃設收費停車格，至於最旁邊增設寬1.5公尺的人行專用道。

道路改善工程今舉行說明會，營建署規劃人行道空間的用意是市區道路騎樓不易連貫，或遭佔用、高低不一，不利行走，甚至因路邊停車，導致行人易與車爭道發生危險，這次希望以中正路部分20米計畫道路為示範點，在停車空間外再增設人行專用道，保有安全的行走空間。

有民眾認為考量行人權益與安全，給予支持，但反對民眾則認為窒礙難行，前幾年市區信義路兩側設置高出路面的人行道為例，最終淪為沿線住戶或其他民眾的帶狀停車場，因此建議中正路改善維持原有道路標誌標線，至於公所實地訪查實施人行專用空間的宜蘭、新竹等地，也見違規佔用情形。

公所表示，由於工程已經發包，若需維持道路現狀，須辦理變更設計，將報請內政部營建署進一步研議後決定。

南投縣埔里鎮信義路兩側多年前設置高出路面的人行道，不僅沿線住戶抱怨車輛停放、進出困難，也易被佔用，成為失敗案例。（記者佟振國攝）

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