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    明天「冬至」 民俗專家建議這樣做…能補陽氣、添財氣

    明天是冬至，想添財氣求好運，今天可先準備有五色線的香火袋。，明天再去常去的大廟求香火裝入。（記者陳鳳麗攝）

    明天是冬至，想添財氣求好運，今天可先準備有五色線的香火袋。，明天再去常去的大廟求香火裝入。（記者陳鳳麗攝）

    2021/12/20 08:45

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕明天是冬至，由於今年辛丑年是年頭和年尾都無「立春」，民俗專家廖大乙稱今年為「極陰年」，而冬至是一年中白天最短的一天，則是「極陰年」中的「極陰日」，建議除準備湯圓拜祖先外，也可利用冬至這天補陽氣、添財氣，建議有民俗信仰的朋友，午時（中午11點到下午1點）到常去的大廟拜拜，並求香火裝在有五色線的香火袋，先過香爐3圈再戴在身上，這樣可「請神氣，充陽氣，添財氣」，拜完再去摸一下廟裡的石獅，默念「冬至午時摸石獅，賺錢嘸人知」，會有加乘效果。

    廖大乙指出，冬至都有吃湯圓和以湯圓拜祖先的習俗，湯圓有團圓之意，也具有「取圓以達陽氣」之意，即以圓象徵迎接陽氣，建議可選在冬至的第一個時辰子時，就是今晚11點過後到凌晨1點，若可以在12點2分吃雙數湯圓，例如2個、6個，象徵圓滿大發。

    如果感覺今年運氣或身體不夠好，可以在冬至這一天，準備湯圓或水果去常去的大廟拜拜，向神明祈求保佑，並帶一個有五色線的香火袋，敬拜神明後，向神明求一點香火（即香灰）裝在香火袋，過香爐3圈後戴起來，即可增加喜氣和運氣。去拜拜時間可選午時，拜完神明後，再去摸廟門口的石獅，默念「冬至午時摸石獅，賺錢嘸人知」，求財運會有加乘效果，錯過就要等一年。

    廖大乙說，冬至是「極陰日」，所以這一天最好不要在外待到太晚，儘可能早一點回家，若非必要也不要去醫院探病或陰氣較重的地方，且不要穿全身黑或全身白的衣服，可以穿明亮一點的衣服。而明年犯太歲的生肖屬虎和屬猴的人，衣褲或飾品可有一點紫色，如此有化煞之效。

    廖大乙也說，過了冬至，白天就會愈來愈長，即陽氣會愈來愈多，若要補氣，可選冬至過後的第9天或第18天或第27天，在上午7點到中午1點之間，找有太陽的地方，曬一下太陽，就能補陽氣。

    廖大乙說冬至吃五色圓或紅白雙色湯圓都可以。（記者陳鳳麗攝）

    廖大乙說冬至吃五色圓或紅白雙色湯圓都可以。（記者陳鳳麗攝）

    廖大乙建議要添財氣，冬至午時記得摸廟裡的石獅，以台語默念「冬至午時摸石獅，賺錢無人知」。（廖大乙提供）

    廖大乙建議要添財氣，冬至午時記得摸廟裡的石獅，以台語默念「冬至午時摸石獅，賺錢無人知」。（廖大乙提供）

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