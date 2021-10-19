國姓北玄宮配合「橋聳雲天」改善設施 土地卻卡關

南投縣國姓鄉國道6號主線及國姓交流道墩柱平均高度逾50公尺，而有「橋聳雲天」美譽，並經公路迷票選為全台公路八景之首。（記者佟振國攝）

2021/10/19 20:26

〔記者佟振國／南投報導〕神明也束手無策？！南投縣國姓鄉福龜村信仰中心北玄宮，配合「橋聳雲天綠雕園區」即將完工，透過農村再生計畫爭取補助改善周邊設施，但部分土地21年前卻登記在黃姓前主委名下，需土地同意書才能動工，但1年多來聯繫未果，擔心年底經費將被收回，管委會今向前主委喊話，盼能為地方觀光發展著想，儘早交還土地。

國姓鄉福龜村國道6號國姓交流道的墩柱平均高度逾50公尺，因此命名「橋聳雲天」，並經全台公路迷票選為全台公路八景之首，近幾年縣府也在高速公路高架橋下打造「綠雕園區」，工程即將完工，成為地方新的觀光景點。

由於北玄宮就在「橋聳雲天綠雕園區」附近，廟前有腹地可停放大、小型車輛，加上公廁能供遊客使用，只是歷經921大地震，停車場有部分塌陷，且排水不良，遇雨容易積水，公廁硬體設施也十分老舊，都需要徹底更新。

福龜社區發展協會去年即透過農村再生計畫，爭取300多萬元補助進行改善，其中7筆土地約0.47公頃，21年前北玄宮管委會購置時係登記於當時的黃姓主委名下，須由其出具土地同意書工程才能進行，但社區、廟方去年5月起即無法順利與其本人取得聯繫，若年底前土地問題仍未解決，經費將被收回，對後續觀光發展影響甚鉅。

現任主委羅智彬表示，當年前主委有簽切結書，表示管委會購置的土地，受政策限制，暫登記其名下，土地確為管委會的公有財產，絕非其個人私有，如今地方需地建設發展觀光，還盼他趕緊出面解決，否則只能透過調解或司法訴訟要求歸還後續辦理土地移轉時將採更慎重的法院公證程序，避免類似問題再度發生。

南投縣政府在國姓鄉國道6號高架橋下規劃興建「橋聳雲天綠雕園區」即將完工。（記者佟振國攝）

國姓鄉福龜村北玄宮鄰近「橋聳雲天」，有較大腹地可停大、小型車輛，但歷經921大地震有部分塌陷，需要進行整修。（記者佟振國攝）

國姓鄉福龜村北玄宮的公廁老舊，也需要徹底更新，提升觀光遊憩品質。（記者佟振國攝）

國姓鄉福龜社區發展協會及北玄宮管委會出示相關土地權狀及切結書，盼前任主委能儘速出面解決土地問題。（記者佟振國攝）

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