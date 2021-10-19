不滿牛排店防疫規範爆衝突 牧師、服務生互告傷害

盧姓牧師2度抓服務生胸口推撞後方的桌角。（業者提供）

2021/10/19 17:38

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮某教會的盧姓牧師被指控，12日中午與友人至牛排店用餐時，不滿18歲何姓服務生按店內用餐規範，硬將5人拆成2桌並相隔用餐，憤而拍桌起身，2度雙手抓住服務生胸口猛烈推撞桌角而引發衝突。服務生胸、背多處擦挫傷，由家長陪同就醫驗傷提告；盧男則指控對方也有動手並告傷害，警方已受理進一步偵辦。

疫情趨緩，目前中央流行疫情指揮中心逐漸放寬餐廳內用的相關限制，包括取消隔板、梅花座等，但仍有餐飲業仍維持外帶，或是開放內用但採取較嚴格防疫措施，藉此保護消費者及員工的健康安全，沒想到在埔里鎮的一家牛排店竟因此發生暴力事件。

葉姓業者表示，12日約11點30分，盧姓牧師等5人到店內用，店內有3排4人座的桌子，其中第2排完全淨空，每桌均張貼告示不開放，而第1、3排座位也採隔桌開放，全店僅有7桌內用，何姓服務生將5人帶位至1、3排相隔而坐後先行離開，返回準備點餐時，即見盧男與另1人坐在第2排淨空區，當下即說明防疫措施，盧男即指麥當勞等店都已取消隔板、梅花座，為何這裡不行，但服務生仍請他們坐回原位。

盧男為此不滿，憤怒搥桌站起，身材壯碩的他雙手揪住服務生胸口猛推撞上桌角，何姓服務生要求好好講，為什麼要動手，卻再度遭到推撞而出手防衛，雙方爆發衝突，店長及盧男友人見狀趕緊將雙方隔開，過程全被店內監視器拍下。

何姓服務生胸、背部有擦挫傷，由家長帶往醫院驗傷，向派出所報案提告，盧男也控對方出手並告傷害，警方已受理偵辦，店家則質疑盧男是教會牧師，目前還從事青少年關懷輔導工作，神職人員竟濫用暴力，做了最壞示範，也從未遇過如此蠻橫的客人。

盧姓牧師今回應，「因為何姓服務生態度比較兇，但也不是針對他，因為當天有別的事在想，心情不好，有點忍不住就抓了他、推了他一下，對方就打過來，我本能的還手，但沒有打到他，但他們說有，就告我了，倒是我結結實實被他打了一拳。」

至於後續該如何處理，盧姓牧師表示有不對之處，也誠心與對方和解，何姓服務生家長則強調孰是孰非，監視器畫面可以證明，也進入司法程序，一切由司法公斷。

何姓服務生2度遭猛烈推撞後，左後背仍有擦挫傷痕。（記者佟振國攝）

盧姓牧師、服務生雙方爆發衝突，店家及其他友人趕緊將雙方隔開。（業者提供）

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