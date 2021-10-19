下屆南投縣長參選人未定 綠營基層憂輸在起跑點

民進黨行政院中辦執行長蔡培慧（面向鏡頭左1）及集集鎮長陳紀衡（面向鏡頭左2）。（資料照）

2021/10/19 16:11

〔記者謝介裕／南投報導〕國民黨立委許淑華等人爭取南投縣長選舉黨內提名，民調今出爐，由許淑華勝出。民進黨表態角逐縣長寶座的行政院中辦執行長蔡培慧、集集鎮長陳紀衡2人，究竟是要透過黨內初選，還是協調徵召方式產生，迄今仍無具體結果，令綠營基層人士憂心不已，深恐輸在起跑點，影響奪回南投執政權的士氣，希望黨中央能早日決定人選。

民進黨南投縣黨部評委游清海等基層人員說，今日國民黨公布黨內南投縣長初選結果，立委許淑華擊敗競爭對手南投市長宋懷琳、立委馬文君，不管事後宋、馬2人對許的支持及祝福聲明，是不是真心誠意，至少代表藍軍已完成第一階段參選人選的整合工作。

反觀，綠營迄今，有意參選下屆南投縣長的蔡培慧及陳紀衡2人，依舊是各忙各的，怎能叫人不擔心？畢竟南投長期以來政治生態，被視為是綠營的艱困選區，且連續4屆、16年來，縣長及立委都是藍軍勝選擔任，綠營實在沒有分裂的本錢，若能儘速確定參選下屆縣長的人選，便能趕緊集中資源及作戰火力、方針，免於彼此內耗，值得黨中央正視。

蔡培慧說，南投需要有熱情又有專業的人來帶領進步、蛻變，不管是對於未來可能代表藍軍參選縣長的許淑華，或是與黨內陳紀衡之爭，她都會全力以赴，且只要符合公平、公正，不管是黨內初選或協調徵召方式，她都予以尊重、配合。

陳紀衡指出，許淑華在國民黨內縣長初選勝出，與他在走訪基層耳聞的民意不謀而合，所以他對此結果並不意外，並建議中央最好也辦理黨內初選，讓民意決定他與蔡培慧誰比較適合代表民進黨參選下屆縣長，同時也有助於固樁及拉抬聲勢。

民進黨南投縣黨部主委羅美玲表示，依過去慣例，黨中央會邀請蔡培慧及陳紀衡2人先協調，若協調不成才會透過黨內初選機制，決定參選縣長人選，但包括她在內都認為，民調初選費時費力，最好能協調產生，待11月14日中央黨部召開全國黨代表大會後，相關提名辦法便可望明朗化。

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