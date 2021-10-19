男毆妻家暴被法辦 法院傳5歲童出庭作證 惹媽媽及鄰居心疼

南投地方法院就1起家暴案發出傳票要傳5歲男童到庭作證，引發街坊鄰居關心。（記者謝介裕攝）

2021/10/19 12:44

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣1名陳姓男子，因毆打妻子被依家暴、傷害等罪嫌移送法辦，南投地方法院將於本月下旬首度開庭審理，結果被害婦人年僅5歲的兒子竟被列為「證人」關係，與她一樣也接到傳票，消息傳開後，成為左鄰右舍討論、關注的話題之一，且絕大多數的民眾也認為，法官傳訊5歲童的作法，豈不是為難小孩?值得三思﹗

據了解，被告陳姓夫妻長期以來關係不睦，今年3月再度因薪資問題發生口角，期間陳妻不滿被丈夫毆打，前往醫院驗傷，怎料，陳男得知後竟追到醫院繼續動粗，經其妻子報案後，警方訊後，依違反家庭暴力、傷害將陳男移送法辦。

被害婦人向本報投訴表示，她一心盼望案件進入司法程序後，能還給她一個公道，但一想到其5歲的兒子也收到傳票，也要出庭作證，心不禁涼了一半，試問她自己都害怕被丈夫毆打，更遑論5歲的孩童，在此前提下，其所作的證詞能採信?再者，孩童心智尚未發育成熟，除了可能童言童語缺乏邏輯思考，導致供詞反覆或答非所問以外，一方是其父親，另一方是其母親，叫其兒子如何自處是好?

針對被害婦人心聲，南投地方法院解釋說，該家暴案傳訊5歲童，係孩童父親委任律師及檢方公訴組所提出的，但基於客觀及公平、正義原則，開庭時不但會讓孩童遠離其雙親視線範圍內進行隔離偵訊，且還會有社工人員陪同，善盡保護孩童職責。

除此，孩童也不是唯一的證人，包括孩童的祖父母及曾參與陳姓夫婦輔導、協調的員警及縣府社會處相關人員也都會收到傳票到庭作證，以利案情早日釐清並作出公正判決。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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