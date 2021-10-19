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    首頁　>　南投縣

    爭取國民黨南投縣長選舉提名 立委許淑華民調勝出

    立委許淑華（左3）在爭取國民黨提名參選下屆縣長民調勝出，隨即與縣長林明溱（左4）等人高呼口號，展現團結氣勢。（記者張協昇攝）

    立委許淑華（左3）在爭取國民黨提名參選下屆縣長民調勝出，隨即與縣長林明溱（左4）等人高呼口號，展現團結氣勢。（記者張協昇攝）

    2021/10/19 11:35

    〔記者張協昇／南投報導〕國民黨立委許淑華、馬文君及南投市長宋懷琳，爭取南投縣長選舉黨內提名民調，19日民調結果出爐，由許淑華勝出，馬文君及代表宋懷琳的南投市公所主任祕書曾茂榕也隨即依先前協議，出席表達支持許淑華參選，並與許淑華、縣長林明溱、議長何勝豐、副議長潘一全及縣黨部主委林儒彬等人齊聚高呼口號，展現國民黨欲打贏縣長政權保衛戰的團結氣勢。

    國民黨3位女將許淑華、馬文君及宋懷琳，均老早即表態參選2022年南投縣長，為及早底定參選縣長人選以便展開整合，避免黨內分裂，3人日前在縣長林明溱、議長何勝豐、副議長潘一全等人見證下簽署協議書，同意由南投縣議會國民黨團主辦，透過辦理民調方式，決定由誰代表獲得黨內提名參選下屆縣長，並在民調結果出爐後團結一致，無條件給予勝出者支持，電話民調係從本月16日至18日進行3天。

    南投縣議會國民黨團今天上午召開記者會公布民調結果，林明溱、何勝豐、潘一全致詞時均表示，民調結果出爐，才是國民黨努力的開始，惟有大家團結一致，才能打贏縣長政權保衛戰。

    縣黨部主委林儒彬表示，因此次民調並非黨部所做，因此仍須將相關民調資料報請中央黨部裁示，屆時再由中央黨部正式提名許淑華立委參選下屆縣長。

    爭取國民黨南投縣長選舉提名，立委許淑華民調勝出後高興比讚。（記者張協昇攝）

    爭取國民黨南投縣長選舉提名，立委許淑華民調勝出後高興比讚。（記者張協昇攝）

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