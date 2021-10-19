南投中興分洪箱涵施工 貓羅溪南岸橋、路禁通行至明年1/20前

南投市中興分洪之箱涵工程如火如荼展開施工，縣府公告明年1月20日前南岸貓羅溪堤防道路及情人橋、自行車道均封閉。（記者謝介裕攝）

2021/10/19 07:13

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市中興分洪道工程已如火如荼展開，繼位於北岸的「祖師橋」封橋施工及解封後，南岸的貓羅溪堤防道路、情人橋及自行車道也因進行箱涵工程，將全部封閉「禁止通行」至明年1月20日止，縣府呼籲往來行人、車輛改道，以避免意外發生。

南投市南岸貓羅溪堤防道路因中興分洪道工程中的箱涵施工，僅見挖土機一部部進場，隨即就路面「開腸剖肚」，以便將導入貓羅溪的排水、防洪箱涵及管線完成地下化，不過，令外界不解的是，何以自行車道也要一併封閉?

南投縣政府工務處表示，當初在規劃南投市自行車道時，為節省成本負擔及減少用地徵收擾民問題，貓羅溪沿線的自行車路段，係採與堤防道路共構的模式，所以該堤防道路因工程暫時封閉，此路段的自行車道及情人橋同樣也無法對外開放。

不過，縣府工務處強調，之前「祖師橋」於今年3月8日封閉，雖然縣府也如期在10月1日解封，但最初只解封南向車道，之後因民怨才連同北向車道一併解封，該處會記取此教訓，保證一定會如期完工，並還給大家平坦、順暢的道路。

中興分洪道工程屬於「南投縣管區域排水外轆排水系統規劃」的一部分，且已獲中央支持，總經費約20億元，其中，第1期工程就是在中興地區興建排洪道、雙孔箱涵、水閘門等相關防洪設施，經費約1億9000萬元，目前工程已進入收尾階段，一旦完工後，初估約3200餘戶、近萬居民可望遠離水患威脅的日子。

因挖土機進場開挖進行中興分洪之箱涵工程，以致南岸貓羅溪堤防道路及情人橋、自行車道均封閉，迄明年1月20日以前禁止通行。（記者謝介裕攝）

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