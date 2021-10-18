為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    清境地區攤販罵同行「死人妖」 被判拘役12天

    清境地區攤販罵人「XX娘」、「死人妖」，南投地院法官認定是公然侮辱，判拘役12日。（記者陳鳳麗攝）

    清境地區攤販罵人「XX娘」、「死人妖」，南投地院法官認定是公然侮辱，判拘役12日。（記者陳鳳麗攝）

    2021/10/18 16:46

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投清境地區商圈楊姓攤販，把椅子放在人行步道上，被另名攤販勸阻時非常不爽，不僅用台語罵三字經，且罵對方「死人妖」，被控告觸犯公然侮辱罪，因有其他攤販作證聽到，法官認為罵三字經和「死人妖」，讓被罵者精神和心理感到難堪，更貶抑對方在社會上的人格評價，侮辱性言詞甚為明顯，因此以公然侮辱罪名，判處拘役12日，可易科罰金，折合1萬2000元。

    南投地院法官在判決書中指出，楊姓男子是在清境地區某商圈的攤販，去年12月上旬，他將椅子放在攤販區外的人行走道上，另一名攤販出來勸阻，認為此舉會讓遊客無法通行，楊姓攤販被數落十分不爽，不假思索地回應「XX娘」、「死人妖」，對方被罵之後當時沒有回嘴，但事後愈想愈氣，控告楊男公然侮辱。

    楊姓攤販在南投地院法官審理該案時，表示他沒有罵「死人妖」，只有說「人妖」，惟另名攤販出面作證，指他距離楊姓攤販約1、2公尺，清楚地聽到楊罵對方「XX娘」、「死人妖」。

    法官認為，楊姓攤販罵人三字經和「死人妖」，足以使人在精神上和心理上感覺難堪，且「死人妖」有貶抑對方在社會上的人格評價，就是侮辱性的言詞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    法警斥同事「欠罵、欠幹」挨告 一審罰3千、二審無罪定讞
    2021/09/30 13:00

    法警斥同事「欠罵、欠幹」挨告 一審罰3千、二審無罪定讞
    當庭大罵「X你媽」 被判處罰金2000元
    2021/09/17 16:23

    當庭大罵「X你媽」 被判處罰金2000元

    新竹光臨藝術節 古蹟光雕秀22日登場
    客家話罵「你媽客兄」 法院認證不是侮辱
    2021/09/04 21:42

    客家話罵「你媽客兄」 法院認證不是侮辱
    轟吳宗憲「呷洨」、批網紅「保險套」 館長判拘役68天確定
    2021/08/18 10:00

    轟吳宗憲「呷洨」、批網紅「保險套」 館長判拘役68天確定
    法官參考「PTT鄉民百科」男罵菸酒女2個字被判40天
    2021/08/07 06:32

    法官參考「PTT鄉民百科」男罵菸酒女2個字被判40天
    范瑋琪駡蘇貞昌「狗官」 范粉護航嗆網友「看門狗」判拘役
    2021/08/06 13:12

    范瑋琪駡蘇貞昌「狗官」 范粉護航嗆網友「看門狗」判拘役
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播