清境地區攤販罵同行「死人妖」 被判拘役12天

清境地區攤販罵人「XX娘」、「死人妖」，南投地院法官認定是公然侮辱，判拘役12日。（記者陳鳳麗攝）

2021/10/18 16:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投清境地區商圈楊姓攤販，把椅子放在人行步道上，被另名攤販勸阻時非常不爽，不僅用台語罵三字經，且罵對方「死人妖」，被控告觸犯公然侮辱罪，因有其他攤販作證聽到，法官認為罵三字經和「死人妖」，讓被罵者精神和心理感到難堪，更貶抑對方在社會上的人格評價，侮辱性言詞甚為明顯，因此以公然侮辱罪名，判處拘役12日，可易科罰金，折合1萬2000元。

南投地院法官在判決書中指出，楊姓男子是在清境地區某商圈的攤販，去年12月上旬，他將椅子放在攤販區外的人行走道上，另一名攤販出來勸阻，認為此舉會讓遊客無法通行，楊姓攤販被數落十分不爽，不假思索地回應「XX娘」、「死人妖」，對方被罵之後當時沒有回嘴，但事後愈想愈氣，控告楊男公然侮辱。

楊姓攤販在南投地院法官審理該案時，表示他沒有罵「死人妖」，只有說「人妖」，惟另名攤販出面作證，指他距離楊姓攤販約1、2公尺，清楚地聽到楊罵對方「XX娘」、「死人妖」。

法官認為，楊姓攤販罵人三字經和「死人妖」，足以使人在精神上和心理上感覺難堪，且「死人妖」有貶抑對方在社會上的人格評價，就是侮辱性的言詞。

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