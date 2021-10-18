台21線埔里暨大路段兩側排水溝常「坑人」 終於完成加蓋工程

埔里鎮台21線暨大路段道路兩側排水溝完成加蓋，有效提升行駛外側車道的機慢車騎士安全。（記者佟振國攝）

2021/10/18 16:37

〔記者佟振國／南投報導〕不會再「坑人」！南投縣埔里鎮台21線國立暨南國際大學路段兩側排水溝長期未加蓋加上照明不足，易導致行駛外側車道的機慢車騎士因夜間視線不良等因素跌入水溝釀成傷亡，經地方、暨大極力爭取，公路總局二區養護工程處今年5月進行改善，完成排水溝加蓋，再改善6座過於突出路面的路燈水泥基座，大幅提升往來民眾、師生的行車安全。

埔里鎮台21線愛蘭橋至桃米路段，是往返日月潭國家風景區重要道路，沿途也有學生數逾6000人的暨南大學，逾半數校外租屋學生多半以機車代步往返學校、市區，每到上、下午尖峰時段，車流量大。

但從指標48.5K至50K約1.5公里兩側道路排水溝長期未加蓋，外側路肩腹地也不足，排水溝緊鄰外側車道，該路段又多彎道、坡度起伏與照明不足，易使外側車道機慢車騎士因夜間視線不良、天雨路滑失控或是發生擦撞事故時，人車跌入水溝釀成傷亡。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧指出，今年4月底接獲校長武東星、鎮長廖志城及議員陳宜君、葉仁創等人反映該路段的危險性，5月即安排公路總局二區養護工程處、埔里工務段會勘，以550萬元進行兩側排水溝加蓋及照明改善，工程已在9月底完工，大幅提升行車安全。

蔡培慧等人今天會勘改善成果，特別感謝公路總局的高效率，二區養護工程處長劉世桐說明除了排水溝加蓋、照明改善，該路段邊坡遇雨易有滲流水，也增設排水溝的導水溝槽，減少路面遇雨積水問題。

暨大校長武東星、學生會長洪仟育指出，該路段彎道大，水溝又沒加蓋，夜間車速快或是不諳路況等情形，近幾年發生傷亡事故多達上百件，道路完成改善後終於能安心不少。

公路總局二區工程處也針對台21線暨大路段6座突出路面的路燈水泥基座進行改善，避免再影響行車安全。（記者佟振國攝）

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（右2）會勘埔里鎮台21線暨大路段排水溝加蓋成果。（記者佟振國攝）

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