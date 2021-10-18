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    首頁　>　南投縣

    文化中心可能被青年住宅取代 南投藍田市地重劃區先設臨時停車場

    南投市藍田市地重劃區的縣有地，可能不建文化中心將重新評估規劃第3期青年住宅，評估規劃期將先作為臨時停車場。（資料照，記者張協昇攝）

    南投市藍田市地重劃區的縣有地，可能不建文化中心將重新評估規劃第3期青年住宅，評估規劃期將先作為臨時停車場。（資料照，記者張協昇攝）

    2021/10/18 14:29

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕原規劃南投市藍田市地重劃區興建國際級南投縣文化中心，縣長林明溱今天在縣務會議提出不同想法，因可興建文化中心的面積約1500坪，腹地不夠大，且若中央不補助興建經費，縣府無力全部自籌經費，因此請建設處也評估蓋青年住宅，評估規劃期先闢設為臨時停車場，解決附近停車問題。

    南投市藍田市地重劃區，先前遭批評南投市黃區任其荒廢長草，縣長林明溱今年8、9月的縣務會議，原指示該塊面積1.3公頃的公有地，用來新建國際級南投縣文化中心，讓已有40年歷史且下大雨會漏水的文化中心，得以另地新建。

    由於可供興建文化中心的土地約1500坪，對要容納表演廳、展覽館等多功能的文化中心，及周邊的綠美化，土地略顯不夠，且文化中心興建經費若未能爭取到中央補助，縣府恐無力全部自籌經費，縣長林明溱今天在縣務會議中提出新的想法，請縣府建設處能重新評估規劃該土地興建第3期青年住宅。

    林明溱表示，評估縣民對青年住宅的需求較大，因此請建設處先朝該方向評估規劃，而在規劃前，因該重劃區附近停車空間少，這塊土地就先施作臨時停車場，解決民眾停車問題。

    藍田市地重劃區傾向不新建文化中心，文化局長林榮森表示，新建文化中心除主建物外，還需要植栽、停車場等土地，藍田市地重劃區的土地面積轉嫌不足，若不能在藍田市地重劃區興建，未來還是會另覓新建地點。

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