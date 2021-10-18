國道6號25.9K夜間測照是真的！10月已取締254件 最多超速65公里
〔記者佟振國／南投報導〕針對網傳國道6號夜間加強取締違規超速，國道7隊也證實相關勤務本就有規劃執行，而網友熱議的東行線25.9K國姓北山路段機動測照點，10月份以來已取締超速254件，國道6號速限100公里，有駕駛人超速達65公里，除罰鍰8000元，還要吊扣汽車牌照6個月，得不償失。
近來埔里臉書社團有網友PO文直指國道6號東向出了國姓2號隧道後不遠，即25.8K至26K之間，有國道員警在一片漆黑中取締違規超速，引起網友熱議，國道7隊也強調是依法於國6東行線25.9K執行移動式測速照相勤務。
統計10月以來已取締超速254件，依道路交通管理處罰條例處3000元至6000元罰鍰，若超速60公里以上，處6000元至2萬4000元罰鍰，即有駕駛人飆到時速165公里，超速65公里，荷包狂噴8000元，還得吊扣汽車牌照6個月。
國道7隊大隊長李信義表示，正值國道交通安全月，為提醒民眾注意高速公路行車安全，針對各項違規項目加強執法，超速是其中之一，希望民眾保持安全車速與車距，減少國道交通事故。
至於網友質疑警方是否又是「偷拍搶錢」，國道7隊也強調，編排測照勤務是使用偵防車而非巡邏車，執勤員警均依規定提前於取締地點前300至1000公尺設置告示牌，執勤員警、車輛及設備均在公務停車彎內，完全合乎規定。
警方也強調，取締超速罰款只是手段，目的還是提醒用路人應依規定速限行駛，提升國道行車安全，尤其夜間時段視線不良，若車速過快，又未保持安全車速、車距，容易因反應不及而釀成車禍，造成自身及其他無辜用路人的傷害。