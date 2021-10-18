國道6號25.9K夜間測照是真的！10月已取締254件 最多超速65公里

針對國道6號移動式測速照相取締，警方強調會依規定提前於取締地點前300至1000公尺設置告示牌。（記者佟振國攝）

2021/10/18 12:24

〔記者佟振國／南投報導〕針對網傳國道6號夜間加強取締違規超速，國道7隊也證實相關勤務本就有規劃執行，而網友熱議的東行線25.9K國姓北山路段機動測照點，10月份以來已取締超速254件，國道6號速限100公里，有駕駛人超速達65公里，除罰鍰8000元，還要吊扣汽車牌照6個月，得不償失。

近來埔里臉書社團有網友PO文直指國道6號東向出了國姓2號隧道後不遠，即25.8K至26K之間，有國道員警在一片漆黑中取締違規超速，引起網友熱議，國道7隊也強調是依法於國6東行線25.9K執行移動式測速照相勤務。

統計10月以來已取締超速254件，依道路交通管理處罰條例處3000元至6000元罰鍰，若超速60公里以上，處6000元至2萬4000元罰鍰，即有駕駛人飆到時速165公里，超速65公里，荷包狂噴8000元，還得吊扣汽車牌照6個月。

國道7隊大隊長李信義表示，正值國道交通安全月，為提醒民眾注意高速公路行車安全，針對各項違規項目加強執法，超速是其中之一，希望民眾保持安全車速與車距，減少國道交通事故。

至於網友質疑警方是否又是「偷拍搶錢」，國道7隊也強調，編排測照勤務是使用偵防車而非巡邏車，執勤員警均依規定提前於取締地點前300至1000公尺設置告示牌，執勤員警、車輛及設備均在公務停車彎內，完全合乎規定。

警方也強調，取締超速罰款只是手段，目的還是提醒用路人應依規定速限行駛，提升國道行車安全，尤其夜間時段視線不良，若車速過快，又未保持安全車速、車距，容易因反應不及而釀成車禍，造成自身及其他無辜用路人的傷害。

國道6號東行線25.9K的公務避車彎機測照點，10月份已取締254件超速。（民眾提供）

國道警方加強取締各項違規行為，以提升國道行車安全，取締超速是其中之一。（國道7隊提供）

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