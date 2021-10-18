銀杏＋雲海 南投大崙山變冷更有看頭

今年首波冷空氣報到，南投縣鹿谷鄉大崙山雲海堆疊十分壯觀。（記者謝介裕攝）

2021/10/18 07:08

〔記者謝介裕／南投報導〕今年首波冷空氣到來，深秋的氣息也更加濃烈，全台種植銀杏最密集的南投縣鹿谷鄉大崙山，除了銀杏樹從翠綠變成金黃的「換裝秀」以外，也在風起雲湧之間加碼演出「雲海秀」，將山頭交織出如詩如畫的美景，令人嘆為觀止。

熱愛大自然及攝影的鹿谷鄉小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興表示，海拔約1500公尺的大崙山係南投縣觀賞雲海的勝地之一，從氣象局預報資料得知首波冷空氣南下後，以過去慣例，天氣型態會變得較不穩定，他遂趁昨（17日）與友人一同前往大崙山，一邊賞景遊玩，也一邊透過手機及照相機捕捉雲彩變化多端的景象。

林建興說，大崙山昔日滿山遍野都是樟樹，清朝時稱大半天，半山腰叫做小半天，日治時期樟樹全被砍光後，一度被戲稱為樟空山，1992年農友配合南投縣政府「混農林業」政策才廣泛種植茶樹與銀杏，以致往山下俯瞰，首先映入眼簾的是銀杏葉片轉為金黃的「換裝秀」，與翠綠如昔的茶樹形成強烈對比。

而山頭上的雲層則隨風不斷聚集、堆疊，一下子雲海壯闊如萬馬奔騰之勢，一下子又似浪濤般鋪天蓋地而來，令人目不暇給、驚嘆連連之餘，似乎也向外界訴說著「天變冷」的氣象警訊，尤其，入夜後，大崙山日夜溫差動輒達攝氏10度以上，提醒前來遊玩的民眾一定要注意天氣變化，並作好保暖措施，以確保登山安全。

民眾在南投縣鹿谷鄉大崙山觀賞金黃銀杏及雲海變化景象。（記者謝介裕攝）

今年首波冷空氣報到，南投縣鹿谷鄉大崙山雲海似浪濤鋪天蓋地而來情景，令人驚豔。（記者謝介裕攝）

今年首波冷空氣報到，南投縣鹿谷鄉大崙山變化萬千的雲海與金黃銀杏交織出如詩如畫美景。（記者謝介裕攝）

今年首波冷空氣報到，南投縣鹿谷鄉大崙山變化萬千的雲海與金黃銀杏交織出如詩如畫美景。（記者謝介裕攝）

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