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    首頁　>　南投縣

    集集休閒農業區拚觀光 37組LOGO票選爭高下

    集集鎮公所推出集集休閒農業區LOGO票選活動，除有實體投票，還能上網選出喜愛的LOGO作品。（記者劉濱銓攝）

    集集鎮公所推出集集休閒農業區LOGO票選活動，除有實體投票，還能上網選出喜愛的LOGO作品。（記者劉濱銓攝）

    2021/10/17 15:46

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集鎮是知名觀光小城，也是南投縣內面積最小的城鎮，轄內僅有一個休閒農業區，惟過去該休閒農業區缺乏代表性的識別標誌，使得區內各休閒與農產業者多以自身商標發展，集集鎮公所為此與休閒農業區合作，推出LOGO設計競賽與票選，讓民眾可參與設計，並上網在37組作品中選出最佳LOGO，未來將以嶄新LOGO作為農業區品牌，與業者共同經營與授權，盼集結眾人之力，拚出集集休閒農業觀光商機。

    集集鎮公所表示，集集休閒農業區早期由農會輔導，惟長久以來缺乏代表性的標誌，而當地休閒農業區特色也有別於其他鄉鎮，像集集的就位在都市計畫區內，一般的都位處郊區或農村，而集集的休閒農業區產業屬性，也集中在伴手禮、民宿，以及自行車出租業。

    為推廣當地觀光旅遊，並結合集集在地特色農產如山蕉、火龍果等，便與休閒農業區合作，推出LOGO設計競賽與票選活動，讓民眾選出心目中最佳的休閒農業區識別標誌，進一步打造成品牌，推廣集集在地農業與觀光產業。

    此次設計賽共徵得37組LOGO，並已展開實體與線上投票，配分占比分別為20％、30％，專家評選為50％，投票至本月26日，屆時會再統計結果，預計10月底公布冠軍LOGO，並會舉辦頒獎典禮，投票可上臉書「集集休閒農業區」。

    集集鎮公所推出集集休閒農業區LOGO票選活動，未來新LOGO將會成為休閒農業區品牌識別，由公所與業者共同經營，提振休閒農業發展。（記者劉濱銓攝）

    集集鎮公所推出集集休閒農業區LOGO票選活動，未來新LOGO將會成為休閒農業區品牌識別，由公所與業者共同經營，提振休閒農業發展。（記者劉濱銓攝）

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